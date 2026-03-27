Депортованих зі США українців відразу з літака відправили в ТЦК, - CNN

12:07 27.03.2026 Пт
Один з чоловіків розповів, що навіть не встиг дійти додому
Ілюстративне фото: зі США депортували 45 чоловіків та 5 жінок (Getty Images)

В листопаді Імміграційно-митна служба (ICE) США депортувала з країни 50 українців (45 чоловіків та 5 жінок). Більшість чоловіків одразу відправили до ТЦК та призвали до ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: У Польщі масово затримують нелегалів: серед них є українці

Після депортації українців переправили до Польщі, а далі - через український кордон - під нагляд відповідних служб. Серед тих, кого зустріли вдома, був Володимир Дудник, якого майже відразу після перетину кордону направили до військового навчального центру.

"Коли я був на літаку до України, я розумів, що на мене чекає. Але сподівався, що, можливо, дозволять повернутися додому. Усе сталося ще швидше, ніж я думав. Я не дійшов додому, я ще не бачив своїх батьків", - розповів він.

Дудник провів 51 день у навчальному таборі, після чого кілька тижнів навчався як оператор безпілотників. Нині він воює на передовій на сході України і має позивний "Америка".

Більшість чоловіків були оголошені у розшук

Державна прикордонна служба України повідомила CNN, що з 45 чоловіків 24 були оголошені в розшук і передані співробітникам поліції, які потім доставили їх до ТЦК. Статус "розшукуваного" поширюється на тих, хто не оновив свої дані або порушив правила мобілізації.

Видання з посиланням на дані Міноборони зазначає, що близько 2 мільйонів людей зараз у розшуку за ухилення від мобілізації.

Посилення імміграційної політики США

За президентства Дональда Трампа США посилили імміграційну політику та розгорнули масштабну депортаційну кампанію. Хоча влада заявляла, що головний акцент - на "найгірших", багато депортованих мають мінімальні порушення або взагалі не мають кримінального минулого.

Це породжує глибоку невизначеність у житті сотень тисяч людей, які опинилися під загрозою депортації. Особливий ризик для українських чоловіків призовного віку - випровадження з країни може відправити їх безпосередньо на фронт.

CNN зазначає, що 280 000 українців в’їхали до США за програмою U4U, перш ніж її було призупинено в січні 2025 року разом з усіма іншими категоріальними гуманітарними програмами після вступу Трампа на посаду президента.

Офіційно програму U4U не скасували за його адміністрації. Натомість, у рамках посилення імміграційних заходів, Служба громадянства та імміграції США (USCIS) оголосила, що припинить прийом нових заяв.

USCIS також заявила, що індивідуальні запити на продовження будуть задовольнятися лише у разі "збереження нагальних гуманітарних причин або значної суспільної користі".

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ писали про те, що США мають намір депортувати на батьківщину близько 80 українців. Мова йде про громадян, які порушили закон.

Тоді посол України у США Ольга Стефанішина повідомила, що американські органи зараз опрацьовують логістичні деталі цих депортацій, зокрема з огляду на відсутність прямого авіасполучення між США та Україною.

Новини
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни