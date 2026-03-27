Депортованих зі США українців відразу з літака відправили в ТЦК, - CNN

В листопаді Імміграційно-митна служба (ICE) США депортувала з країни 50 українців (45 чоловіків та 5 жінок). Більшість чоловіків одразу відправили до ТЦК та призвали до ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Після депортації українців переправили до Польщі, а далі - через український кордон - під нагляд відповідних служб. Серед тих, кого зустріли вдома, був Володимир Дудник, якого майже відразу після перетину кордону направили до військового навчального центру.

"Коли я був на літаку до України, я розумів, що на мене чекає. Але сподівався, що, можливо, дозволять повернутися додому. Усе сталося ще швидше, ніж я думав. Я не дійшов додому, я ще не бачив своїх батьків", - розповів він.

Дудник провів 51 день у навчальному таборі, після чого кілька тижнів навчався як оператор безпілотників. Нині він воює на передовій на сході України і має позивний "Америка".

Більшість чоловіків були оголошені у розшук

Державна прикордонна служба України повідомила CNN, що з 45 чоловіків 24 були оголошені в розшук і передані співробітникам поліції, які потім доставили їх до ТЦК. Статус "розшукуваного" поширюється на тих, хто не оновив свої дані або порушив правила мобілізації.

Видання з посиланням на дані Міноборони зазначає, що близько 2 мільйонів людей зараз у розшуку за ухилення від мобілізації.

Посилення імміграційної політики США

За президентства Дональда Трампа США посилили імміграційну політику та розгорнули масштабну депортаційну кампанію. Хоча влада заявляла, що головний акцент - на "найгірших", багато депортованих мають мінімальні порушення або взагалі не мають кримінального минулого.

Це породжує глибоку невизначеність у житті сотень тисяч людей, які опинилися під загрозою депортації. Особливий ризик для українських чоловіків призовного віку - випровадження з країни може відправити їх безпосередньо на фронт.

CNN зазначає, що 280 000 українців в’їхали до США за програмою U4U, перш ніж її було призупинено в січні 2025 року разом з усіма іншими категоріальними гуманітарними програмами після вступу Трампа на посаду президента.

Офіційно програму U4U не скасували за його адміністрації. Натомість, у рамках посилення імміграційних заходів, Служба громадянства та імміграції США (USCIS) оголосила, що припинить прийом нових заяв.

USCIS також заявила, що індивідуальні запити на продовження будуть задовольнятися лише у разі "збереження нагальних гуманітарних причин або значної суспільної користі".