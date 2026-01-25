США депортують декілька десятків росіян: перший рейс вже вилетів до Москви
З США вилетів депортаційний рейс із росіянами та іншими біженцями. Це перша така висилка у новому 2026 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Радіо Свобода".
"Сьогодні зранку з Меси, штат Аризона, вилетів депортаційний рейс, на якому перебувають росіяни, яким відмовили у притулку в США", - повідомив виданню Дмитро Валуєв, глава організації Russian America for Democracy in Russia.
За даними ЗМІ, це вже п’ятий масовий рейс за останній рік та перший у новому 2026 році. Раніше депортації росіян відбувалися у червні, серпні та грудні.
Точна кількість росіян на борту невідома, але станом на суботу до висилки готували близько 20 осіб. Крім них, на цьому рейсі депортують також громадян Ірану та біженців із арабських країн.
За словами Валуєва, перед відправленням рейсу частину людей, чиї заявки на статус біженця ще не розглянуті, з нього зняли. Деяких росіян перед висилкою утримували у переповнених камерах.
Імміграціна політика Трампа
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявляв про підготовку нових міграційних обмежень і дав зрозуміти, що адміністрація розширить список держав, громадянам яких заборонять в'їзд до США.
Також Трамп оголосив про наміри радикально посилити боротьбу з нелегальною імміграцією у 2026 році.
Агресивна політика з контролю за імміграцією почалася після його повернення до "Білого дому" на фоні високого рівня нелегальної імміграції за часів попереднього президента.
Федеральні рейди вже викликали протести та судові позови щодо насильницьких методів і расового профілювання. Додаткові заходи можуть значно вплинути на економіку, робочі місця та політичну ситуацію напередодні проміжних виборів 2026 року.
В Шарлотті, Північна Кароліна (США), федеральні імміграційні агенти провели масштабну операцію, під час якої затримали щонайменше 81 особу за порушення імміграційного законодавства.