Конго согласилось принимать депортированных из США лиц из третьих страх

19:05 05.04.2026 Вс
2 мин
Прием начнется уже в апреле, но количество неизвестно
aimg Эдуард Ткач
Фото: в стране уже подготовили места для размещения депортированных (Getty Images)

Демократическая Республика Конго согласилась принимать граждан третьих страх, которых депортируют из США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: США депортируют несколько десятков россиян: первый рейс уже вылетел в Москву

Как пишет издание, такой подход страны предусмотрен в рамках нового соглашения с администрацией президента США Дональда Трампа. В заявлении правительства Конго сказано, что:

  • страна начнет прием депортированных в апреле (однако не уточняется, сколько человек будет принято);
  • договоренность оплачена США, поэтому для правительства Конго это не повлечет никаких затрат;
  • вблизи столицы Киншасы уже подготовлены помещения для размещения депортированных.

Также СМИ отмечают, что данная сделка происходит на фоне того, как Конго оказывает давление на США, чтобы те заставили Руанду соблюдать условия мирного соглашения, заключенного при администрации Трампа.

Как известно, в рамках этой сделки американские компании инвестируют в добычу важнейших полезных ископаемых в Конго.

Депортация украинцев из США

Напомним, что с начала полномасштабной войны сотни тысяч украинцев выехали в США по гуманитарным программам. Однако в начале 2025-го года часть из них оказались в состоянии правовой неопределенности и даже под риском депортации.

В ноябре 2025 года стало известно, что в Украину было возвращено 50 граждан, которые США депортировали транзитом через Польшу. После в ГПСУ выяснили, по каким причинам украинцев депортировали.

Неделю назад в CNN появилась информация, что большинство из вышеуказанных депортированных мужчин, сразу были отправлены в ТЦК и призваны в ВСУ.

