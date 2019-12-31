ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Конго исламисты атаковали деревню и убили 18 человек

Новости » В мире     31.12.2019 - 02:13
В Конго исламисты атаковали деревню и убили 18 человек
Иллюстративное фото (twitter.com/MiddleEastMnt)

Атака произошла в Апетине, в отдаленном лесном районе, в нескольких милях от границы с Угандой

Боевики-исламисты группировки "Союзнические демократические силы" (Allied Democratic Forses, ADF) напали на деревню на востоке Конго. Об этом сообщили местные власти и правозащитники, преедает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нападавшие сожгли восемь домов и убили 18 человек.

Атака произошла в Апетине, в отдаленном лесном районе, в нескольких милях от границы с Угандой. Армия была предупреждена о нападении, но прибыла на место после совершения убийств.

Отмечается, что с начала наступления армии Конго на группировку 30 октября боевики ADF убили уже более 200 человек.

Напомним, в Демократической Республике Конго произошло вооруженное нападение боевиков на центр по борьбе с лихорадкой Эбола, в результате чего погибли 3 человека.

Ранее сообщалось, что в ДР Конго разъяренные протестующие подожгли здание миссии ООН в Бени. Люди подожгли здание в знак протеста против неспособности правительственных и миротворческих сил защитить их от нападений вооруженных боевиков.

Также РБК-Украина писало, что в Конго украинские миротворцы в составе миссии ООН открыли огонь по боевикам одной из незаконных группировок после провокации. Инцидент произошел, когда украинские Ми-24 из состава 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго сопровождали южноафриканский транспортный вертолет.

В Кении в результате нападения боевиков погибли восемь человек В Конго напали на центр борьбы с Эболой, есть жертвы
Новости Украины исламистыКонго
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь