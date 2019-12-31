В Конго исламисты атаковали деревню и убили 18 человек

Иллюстративное фото (twitter.com/MiddleEastMnt)

Атака произошла в Апетине, в отдаленном лесном районе, в нескольких милях от границы с Угандой

Боевики-исламисты группировки "Союзнические демократические силы" (Allied Democratic Forses, ADF) напали на деревню на востоке Конго. Об этом сообщили местные власти и правозащитники, преедает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нападавшие сожгли восемь домов и убили 18 человек.

Атака произошла в Апетине, в отдаленном лесном районе, в нескольких милях от границы с Угандой. Армия была предупреждена о нападении, но прибыла на место после совершения убийств.

Отмечается, что с начала наступления армии Конго на группировку 30 октября боевики ADF убили уже более 200 человек.

Напомним, в Демократической Республике Конго произошло вооруженное нападение боевиков на центр по борьбе с лихорадкой Эбола, в результате чего погибли 3 человека.

Ранее сообщалось, что в ДР Конго разъяренные протестующие подожгли здание миссии ООН в Бени. Люди подожгли здание в знак протеста против неспособности правительственных и миротворческих сил защитить их от нападений вооруженных боевиков.

Также РБК-Украина писало, что в Конго украинские миротворцы в составе миссии ООН открыли огонь по боевикам одной из незаконных группировок после провокации. Инцидент произошел, когда украинские Ми-24 из состава 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго сопровождали южноафриканский транспортный вертолет.