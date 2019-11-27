В Конго атаковали здание миссии ООН

Иллюстративное фото (wikimedia)

Протестующие подожгли здание, поскольку не чувствуют себя защищенными от нападений вооруженных групп

Здание Миссии ООН по стабилизации ситуации в Демократической Республике Конго подожгли протестующие из числа мирного населения. Об этом передает "Укринформ".

Здание миссии располагается в городе Бени. Как прокомментировала этот случай глава миссии ООН в ДРК Лейла Зерруги, люди сделали это в знак протеста против неспособности правительственных и миротворческих сил защитить их от нападений вооруженных групп так называемых Союзных демократических сил (ADF).

"Мы сталкиваемся с проблемами, с которыми очень трудно справиться, - сказала она, - потому что имеем выступления людей, разочарованных нападениями вооруженных групп. В целом в восточной части страны действует около сотни таких групп", - сказала глава миссии.

Напомним, около двух недель назад в Конго украинские миротворцы в составе миссии ООН открыли огонь по боевикам одного из незаконных группировок после провокации. В районе атаки украинские экипажи Ми-24 из состава 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго сопровождали южноафриканский транспортный вертолет.