ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Конго напали на центр борьбы с Эболой, есть жертвы

Новости » Происшествия     30.11.2019 - 12:18
В Конго напали на центр борьбы с Эболой, есть жертвы
Иллюстративное фото (John Moore/Getty Images)

В результате нападения погибли 4 медработника

В Демократической Республике Конго произошло вооруженное нападение боевиков на центр по борьбе с лихорадкой Эбола, в результате чего погибли 3 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, боевики напали на центр борьбы с Эболой в провинции Итури. Нападавшие подожгли автомобили и здания центра. В результате нападения погибли 4 медицинских работника и еще пятеро получили тяжелые ранения.

Представитель ВОЗ сообщил, что после нападения боевиков сотрудники центра борьбы с Еболою в Итури были эвакуированы, а пострадавших разместили в городе Гома. Еще одно нападение на центр борьбы с Эболой произошло в провинции Северный Киву, однако не известно, были ли там жертвы.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДР Конго разъяренные протестующие подожгли здание миссии ООН в Бени. Люди подожгли здание в знак протеста против неспособности правительственных и миротворческих сил защитить их от нападений вооруженных боевиков.

Также РБК-Украина писало, что в Конго украинские миротворцы в составе миссии ООН открыли огонь по боевикам одной из незаконных группировок после провокации. Инцидент произошел, когда украинские Ми-24 из состава 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго сопровождали южноафриканский транспортный вертолет.

В Канаде неизвестный на пожарной машине пытался наехать на прохожих В Нидерландах уточнили число пострадавших от нападения неизвестного с ножом
Новости Украины ЭболабоевикинападениеКонго
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь