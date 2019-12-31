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У Конго ісламісти атакували село і вбили 18 людей

Новини » В світі     31.12.2019 - 02:13
У Конго ісламісти атакували село і вбили 18 людей
Ілюстративне фото (twitter.com/MiddleEastMnt)

Атака сталася в Апетине, у віддаленому лісовому районі, в декількох милях від кордону з Угандою

Бойовики-ісламісти угруповання "Союзницькі демократичні сили" (Allied Democratic Forses, ADF) напали на село на сході Конго. Про це повідомила місцева влада і правозахисники, преедает РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нападники спалили вісім будинків і вбили 18 людей.

Атака сталася в Апетіні, у віддаленому лісовому районі, в декількох милях від кордону з Угандою. Армія була попереджена про напад, але прибула на місце вже після скоєння вбивств.

Зазначається, що з початку наступу армії Конго на угрупування 30 жовтня бойовики ADF вбили вже понад 200 осіб.

Нагадаємо, в Демократичній Республіці Конго стався збройний напад бойовиків на центр боротьби з лихоманкою Ебола, в результаті чого загинули 3 людини.

Раніше повідомлялося, що у ДР Конго розлючені протестувальники підпалили будівлю місії ООН в Бені. Люди підпалили будівлю на знак протесту проти нездатності урядових та миротворчих сил захистити їх від нападів озброєних бойовиків.

Також РБК-Україна писало, що в Конго українські миротворці у складі місії ООН відкрили вогонь по бойовиках одного із незаконних угруповань після провокації. Інцидент стався коли українські Мі-24 зі складу 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго супроводжували південноафриканський транспортний вертоліт.

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