Украинские миротворцы нанесли воздушный удар по боевикам в ДР Конго

Фото: миротворцы ООН (wikimedia.org/Cpl. Janessa Pon)

Боевики открыли огонь в сторону одной из военных баз Миссии ООН

Украинские миротворцы в составе миссии ООН открыли огонь по боевикам одной из незаконных группировок после провокации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, боевики открыли огонь в сторону одной из военных баз Миссии ООН. В районе атаки украинские экипажи Ми-24 из состава 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго сопровождали южноафриканский транспортный вертолет.

"В ответ на дерзкие действия боевиков командованием Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго было принято решение о немедленном огне в ответ. Получив соответствующий приказ об огневой поддержке наземных сил и координаты целей, пилоты Ми-24 нанесли воздушный удар с использованием штатного вооружения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после атаки боевики прекратили огонь и отступили вглубь джунглей. В результате нападения ни один украинский миротворец не пострадал.

Напомним, ранее миссия ООН наградила медалями более 250 украинских миротворцев за весомый вклад в поддержку и содействие миру и безопасности в ДР Конго.

Также РБК-Украина писало, что украинские миротворцы, военнослужащие 18-го отдельного вертолетного отряда миссии ООН в Конго, спасли малавийца, который 16 суток провел в джунглях.