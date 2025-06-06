Конфлікт Трампа і Маска: Axios дізнався, хто спровокував гучний скандал
Американський президент Дональд Трамп публічно посварився зі своїм колишнім радником Ілоном Маском. Як виявилось, за цим скандалом стоїть впливовий радник Білого дому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
За даними видання, все почалось з того, що вчора Трамп скасував висунення Джареда Айзекмана на посаду члена NASA, що своєю чергою "засмутило" Маска, який є близьким до Айзекмана.
Як зауважило видання, це був один із факторів, серед багатьох, які призвели до шокуючої сварки між президентом та його колишнім "першим другом".
Після цього Маск почав критикувати Трампа на X, що своєю чергою приголомшило радників президента.
Як пише видання, деякі з них розлютилися на головного помічника Білого дому Серхіо Гора, адже нібито саме його напружені стосунки з Маском стали фоном для суперечки.
Республіканці в Сенаті своєю чергою звинуватили Гора в тому, що він допоміг підірвати висунення кандидатури від NASA, щоб звести рахунки з Маском, який критикував керівництво Гором кадровим відділом Білого дому.
Що відомо про Гора
Гор - один із найвпливовіших радників Трампа в Білому домі, а також співзасновник видавництва Winning Team Publishing разом із Дональдом Трампом-молодшим.
Видавництво зокрема публікує книги Трампа та його союзників, а також забезпечує Трампа необхідними коштами від часу його ізоляції після заворушень у Капітолії 6 січня.
Відомо також, що Гор має тісні стосунки з колишнім керівником Marvel Айком Перлмуттером, який є одним із найближчих друзів Трампа та великим донором.
Конфлікт Маска і Гора
Як повідомляла газета The New York Times, між Маском і Гором були напружені стосунки, які погіршились у березні під час запеклого засідання Кабінету міністрів, на якому Маск посварився з державним секретарем Марко Рубіо.
Попри те, що Гора не згадували в статті Times, двоє високопосадовців адміністрації стверджують, що Гора обурювало втручання Маска в кадрові питання.
"Серхіо дав зрозуміти, що йому не подобається ставлення Маска... і йому не сподобалося, що Маск його критикував перед кабінетом міністрів", - сказав один із чиновників Білого дому.
Конфлікт Трампа і Маска
Зазначимо, що конфлікт між Трампом та Маском активно розпочався після того, як Маск розкритикував законопроєкт про податки та витрати. Мільярдер наголосив, що більше не може мовчати та назвав документ "огидною гидотою".
Після даної заяви Трамп привселюдно розкритикував Маска. Лідер США підкреслив, що колись підтримував мільярдера, але тепер відчуває глибоке розчарування.
У відповідь президенту Маск дорікнув йому, що нібито саме завдяки мільярдеру той отримав перемогу на торішніх виборах в США.
Вчора надвечір обидвоє чоловіків почали публічно обмінюватися різкими заявами в соцмережах, через що конфлікт лише загострився. Зокрема в одній зі своїх заяв Маск натякнув на шокуючу правду про Трампа у справі мільярдера-педофіла Епштейна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.