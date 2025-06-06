Конфликт Трампа и Маска: Axios узнал, кто спровоцировал громкий скандал

Американский президент Дональд Трамп публично поссорился со своим бывшим советником Илоном Маском. Как оказалось, за этим скандалом стоит влиятельный советник Белого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По данным издания, все началось с того, что вчера Трамп отменил выдвижение Джареда Айзекмана на должность члена NASA, что в свою очередь "расстроило" Маска, который является близким к Айзекману.

Как отметило издание, это был один из факторов, среди многих, которые привели к шокирующей ссоре между президентом и его бывшим "первым другом".

После этого Маск начал критиковать Трампа на X, что в свою очередь ошеломило советников президента .

Как пишет издание, некоторые из них разозлились на главного помощника Белого дома Серхио Гора, ведь якобы именно его напряженные отношения с Маском стали фоном для спора.

Республиканцы в Сенате в свою очередь обвинили Гора в том, что он помог подорвать выдвижение кандидатуры от NASA, чтобы свести счеты с Маском, который критиковал руководство Гором кадровым отделом Белого дома.

Что известно о Горе

Гор - один из самых влиятельных советников Трампа в Белом доме, а также соучредитель издательства Winning Team Publishing вместе с Дональдом Трампом-младшим.

Издательство в частности публикует книги Трампа и его союзников, а также обеспечивает Трампа необходимыми средствами со времени его изоляции после беспорядков в Капитолии 6 января.