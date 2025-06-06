Конфликт Трампа и Маска: Axios узнал, кто спровоцировал громкий скандал
Американский президент Дональд Трамп публично поссорился со своим бывшим советником Илоном Маском. Как оказалось, за этим скандалом стоит влиятельный советник Белого дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По данным издания, все началось с того, что вчера Трамп отменил выдвижение Джареда Айзекмана на должность члена NASA, что в свою очередь "расстроило" Маска, который является близким к Айзекману.
Как отметило издание, это был один из факторов, среди многих, которые привели к шокирующей ссоре между президентом и его бывшим "первым другом".
После этого Маск начал критиковать Трампа на X, что в свою очередь ошеломило советников президента.
Как пишет издание, некоторые из них разозлились на главного помощника Белого дома Серхио Гора, ведь якобы именно его напряженные отношения с Маском стали фоном для спора.
Республиканцы в Сенате в свою очередь обвинили Гора в том, что он помог подорвать выдвижение кандидатуры от NASA, чтобы свести счеты с Маском, который критиковал руководство Гором кадровым отделом Белого дома.
Что известно о Горе
Гор - один из самых влиятельных советников Трампа в Белом доме, а также соучредитель издательства Winning Team Publishing вместе с Дональдом Трампом-младшим.
Издательство в частности публикует книги Трампа и его союзников, а также обеспечивает Трампа необходимыми средствами со времени его изоляции после беспорядков в Капитолии 6 января.
Известно также, что Гор имеет тесные отношения с бывшим руководителем Marvel Айком Перлмуттером, который является одним из ближайших друзей Трампа и крупным донором.
Конфликт Маска и Гора
Как сообщала газета The New York Times, между Маском и Гором были напряженные отношения, которые ухудшились в марте во время ожесточенного заседания Кабинета министров, на котором Маск поссорился с государственным секретарем Марко Рубио.
Несмотря на то, что Гора не упоминали в статье Times, двое высокопоставленных чиновников администрации утверждают, что Гора возмущало вмешательство Маска в кадровые вопросы.
"Серхио дал понять, что ему не нравится отношение Маска... и ему не понравилось, что Маск его критиковал перед кабинетом министров", - сказал один из чиновников Белого дома.
Конфликт Трампа и Маска
Отметим, что конфликт между Трампом и Маском активно начался после того, как Маск раскритиковал законопроект о налогах и расходах. Миллиардер подчеркнул, что больше не может молчать и назвал документ "отвратительной гадостью".
После данного заявления Трамп публично раскритиковал Маска. Лидер США подчеркнул, что когда-то поддерживал миллиардера, но теперь испытывает глубокое разочарование.
В ответ президенту Маск упрекнул его, что якобы именно благодаря миллиардеру тот одержал победу на прошлогодних выборах в США.
Вчера под вечер оба мужчины начали публично обмениваться резкими заявлениями в соцсетях, из-за чего конфликт лишь обострился. В частности, в одном из своих заявлений Маск намекнул на шокирующую правду о Трампе в деле миллиардера-педофила Эпштейна.
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