"Огидна гидота": Маск розкритикував законопроєкт, підписаний Трампом

Мільярдер Ілон Маск розкритикував законопроєкт про податки і витрати, який підписав президент США Дональд Трамп. Він заявив, що більше не може мовчати, назвавши документ "огидною гидотою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios і пост Маска в соцмережі Х.

"Вибачте, але я більше не можу цього виносити. Цей величезний, обурливий, набитий "жиром" (непотрібними витратами - ред.) бюджетний законопроєкт Конгресу - огидна гидота. Ганьба тим, хто за нього голосував: ви знаєте, що ви вчинили неправильно. Ви знаєте це", - написав мільярдер.

Критика Маском законопроєкту, який у травні ухвалила Палата представників США, пролунала лише за кілька днів після того, як колишній глава DOGE (Ілон Маск) покинув адміністрацію Трампа.

Зазначається, що гендиректор Tesla давно вважає держборг США екзистенціальною загрозою, але досі висловлював лише помірну критику на адресу законопроєкту Трампа, який роздмухує дефіцит.

Пізніше Маск додав у соцмережах: "Це значно збільшить і без того гігантський дефіцит бюджету до 2,5 трлн доларів і обтяжить громадян Америки непосильним боргом".

В іншій публікації Маск написав, що в листопаді наступного року "ми звільнимо всіх політиків, які зрадили американський народ" (імовірно, ідеться про вибори до Конгресу США, які проводяться кожні 2 роки).

Реакція влади США та внутрішні розбіжності

Зазначимо, що прессекретарка Білого дому того ж дня відреагувала на інцидент. Зокрема, повідомила позицію Трампа.

"Послухайте, президент уже знає позицію Ілона Маска щодо цього законопроєкту. Це не терміново думки президента - це великий, красивий законопроєкт, і він його дотримується", - сказала вона під час брифінгу.

Зі свого боку спікер Палати представників США Майк Джонсон назвав коментарі Маска "вкрай розчаровуючими".

"За всієї поваги, мій друг Ілон жахливо помиляється відносного єдиного, великого, прекрасного Білла", - сказав він журналістам, припустивши, що Маск може бути засмучений через сірі податкові пільги на електромобілі.

На запитання, чи є забезпеченість, що опозиція Маска може сприяти провалу законопроєкту, лідер республіканців у Сенаті Джон Т'юн висловив сподівання, що мільярдер продовжить вивчати законопроєкт і "прийде до іншого висновку".

Водночас кілька прихильників фіскальної лінії, включно із сенаторами-республіканцями Роном Джонсоном і Рендом Полом, об'єдналися з Маском, вважаючи, що законопроєкт, як і раніше, вимагає значного скорочення витрат.

Axios пише, що Трамп "люто розкритикував" Пола і представника Томаса Мессі за висловлення поглядів, подібних до поглядів Маска, але публічно поки не коментував "відверту критику" свого радника.

Побоювання з приводу законопроєкту

Зазначимо, що йдеться про законопроєкт про пільги та витрати. Документ передбачає продовження знижених податків (ухвалених за часів Трампа у 2017 році) та одночасне збільшення видатків на оборону і безпеку. Однак, для компенсації витрат, пропонуються скорочення в соціальних програмах: медстраховки для бідних, продовольчі талони і податкові пільги на екологічно чисту енергетику.

Бюджетне управління Конгресу та незалежні аналітики прогнозують, що законопроєкт Трампа збільшить дефіцит бюджету на суму від 2,3 до 5 трильйонів доларів протягом наступних 10 років.

Але чиновники Білого дому оскаржують твердження про те, що законопроєкт призведе до збільшення дефіциту. Влада зазначає, що прогнози не враховують високих рівнів економічного зростання, які можуть бути спричинені зниженням податків.