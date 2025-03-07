Маск критикував Рубіо перед Трампом, натомість його звинуватили у брехні, – NYT

Держсекретар США Марко Рубіо вступив в перепалку з американським мільярдером Ілоном Маском, який очолює Департамент ефективності уряду. Це відбулось під час засідання кабінету міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Рубіо розлютився, бо Маск звинуватив його в тому, що він не скоротив штат, критикуючи прямо перед американським президентом Дональдом Трампом.

"Ви не звільнили нікого", - заявив Маск.

Після чого додав, що, можливо, єдиною людиною, яку звільнив Рубіо, був співробітник з Департаменту урядової ефективності, який належав самому Маску.

За даними видання, Держсекретар США кілька тижнів був розлючений на Маска після закриття його командою Агентства США з міжнародного розвитку, яка, по ідеї, перебувала під контролем Рубіо. На засіданні кабінету за участі Трампа та інших посадовців він все ж висловив свої претензії.

Рубіо заперечив слова Маска, заявивши, що той говорить неправду. Він навів як приклад понад 1 500 співробітників Держдепу, які пішли на дострокову пенсію через компенсаційні виплати, наголосивши, що це також є скороченням штату.

Держсекретар також уточнив, чи можливо Маск хотів би знову найняти цих людей лише для того, щоб повторно їх звільнити. Після цього він представив свої детальні плани щодо реорганізації Держдепартаменту.

Коли суперечка затягнулася і стала явно незручною, Трамп нарешті втрутився, щоб захистити Рубіо, заявивши, що той "відмінно справляється" зі своєю роботою.

Він наголосив, що держсекретар має багато справ. За даними Трампа, Рубіо завжди зайнятий, адже знаходиться чи то в роз’їздах, чи на телебаченні, а до всього того ще й керує цілим агентством.