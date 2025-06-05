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Конфлікт загострюється. Маск нагадав Трампу, хто для того "виграв вибори"

Україна, Четвер 05 червня 2025 20:52
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Конфлікт загострюється. Маск нагадав Трампу, хто для того "виграв вибори" Фото: американський президент Дональд Трамп та мільярдер Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Конфлікт між лідером США Дональдом Трампом та його радником Ілоном Маском продовжує загострюватися. Маск заявив, що без його підтримки Трамп міг би програти вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Маска в соцмережі Х.

"Без мене Трамп би програв вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б 51-49 місць у Сенаті. Така невдячність!", - наголосив Маск.

Конфлікт Трампа і Маска

Зазначимо, що Трамп підписав законопроєкт про пільги та витрати, який передбачає продовження знижених податків (ухвалених за часів Трампа у 2017 році) та одночасне збільшення видатків на оборону і безпеку.

Для компенсації витрат, пропонуються скорочення в соціальних програмах: медстраховки для бідних, продовольчі талони та податкові пільги на екологічно чисту енергетику.

Однак вчора, 4 травня, мільярдер Маск розкритикував законопроєкт про податки та витрати та заявив, що більше не може мовчати, назвавши документ "огидною гидотою".

Після цього Трамп привселюдно розкритикував Маска. Лідер США наголосив, що колись підтримував мільярдера, але тепер відчуває глибоке розчарування.

Законопроєкт про пільги та витрати

Варто зауважити, що бюджетне управління Конгресу та деякі незалежні аналітики прогнозують, що законопроєкт американського президента збільшить дефіцит бюджету на суму від 2,3 до 5 трильйонів доларів протягом наступних 10 років.

Проте чиновники Білого дому виступають поти цих заяв та говорять, що прогнози не враховують високих рівнів економічного зростання, які можуть бути спричинені зниженням податків.

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