ua en ru
Чт, 28 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Конфлікт між США та Китаєм через Тайвань загрожує ядерною ескалацією, - IISS

13:35 28.05.2026 Чт
2 хв
Китай збільшує та вдосконалює свої ядерні можливості надшвидкими темпами
aimg Валерій Ульяненко
Конфлікт між США та Китаєм через Тайвань загрожує ядерною ескалацією, - IISS Фото: ракети Китаю (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Потенційний конфлікт між США та Китаєм через Тайвань може спровокувати застосування ядерної зброї. Наразі світ опинився на порозі нових перегонів озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Тайвань зафіксував друге за тиждень "бойове" патрулювання Китаю біля острова

Згідно з оцінкою Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), під час можливого конфлікту збройні сили обох країн, імовірно, здійснюватимуть масштабні операції у різних військових сферах. Їхньою головною ціллю стануть командні пункти та центри зв’язку супротивника.

"Конфлікт з Китаєм може призвести до ескалації, потенційно до ядерного рівня, з огляду на стратегічне значення Тайваню для Пекіна", - йдеться у документі.

Американські та китайські військові мають різні цілі: Китай прагне стримати США та їхніх союзників, а Вашингтон - зміцнити стійкість острова. Наразі немає публічних даних, які б свідчили, що сторони готові встановити "захисні механізми".

Йдеться про правила застосування зброї, які б обмежили удари по ключових вузлах комп’ютерних систем, розвідки та управління.

Нарощування ядерних арсеналів

У звіті IISS наголошується, що епіцентром нових ядерних перегонів стає Азійсько-Тихоокеанський регіон. Країни активно розширюють свої арсенали, тоді як неядерні держави прагнуть отримати далекобійну зброю, що становить виклик для стратегічної стабільності.

США та Росія мають значно більші арсенали, проте Китай збільшує та вдосконалює свої ядерні можливості найшвидшими темпами серед усіх ядерних держав. За даними грудневого звіту Пентагону, до 2030 року Пекін планує розгорнути 1 000 боєголовок.

За оцінками експертів, наразі запаси країн виглядають так:

  • Росія - 4 400 активних боєголовок.
  • США - 3 700 активних боєголовок.
  • Китай - 620 активних боєголовок.

Стратегічну оцінку IISS оприлюднили напередодні масштабного безпекового саміту в Азії - Діалогу Шангрі-Ла. Ця неформальна конференція триватиме у Сінгапурі з 29 по 31 травня.

Очікується, що ключовими темами обговорень стануть ситуація навколо Тайваню, війна США та Ізраїлю проти Ірану, а також загальна невизначеність щодо зобов'язань Штатів перед регіоном. Участь у заході візьме широке коло осіб: міністри, генерали, дипломати, виробники зброї та керівники розвідок.

Нагадаємо, президент США Дональд після зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном заявив, що не підтримує проголошення незалежності Тайваню і хоче уникнути ескалації у відносинах з Китаєм.

Крім того, лідер Китаю попередив, що "неправильні рішення щодо Тайваню" можуть призвести до конфліктів між КНР і США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Китай Тайвань Ядерна зброя
Новини
Посольство США зробило заяву щодо "втечі" з Києва
Посольство США зробило заяву щодо "втечі" з Києва
Аналітика
Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни