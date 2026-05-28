ua en ru
Чт, 28 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Конфликт между США и Китаем из-за Тайваня грозит ядерной эскалацией, - IISS

13:35 28.05.2026 Чт
2 мин
Китай увеличивает и совершенствует свои ядерные возможности сверхбыстрыми темпами
aimg Валерий Ульяненко
Конфликт между США и Китаем из-за Тайваня грозит ядерной эскалацией, - IISS Фото: ракеты Китая (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Потенциальный конфликт между США и Китаем из-за Тайваня может спровоцировать применение ядерного оружия. Сейчас мир оказался на пороге новой гонки вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Тайвань зафиксировал второе за неделю "боевое" патрулирование Китая возле острова

Согласно оценке Международного института стратегических исследований (IISS), во время возможного конфликта вооруженные силы обеих стран, вероятно, будут осуществлять масштабные операции в различных военных сферах. Их главной целью станут командные пункты и центры связи противника.

"Конфликт с Китаем может привести к эскалации, потенциально до ядерного уровня, учитывая стратегическое значение Тайваня для Пекина", - говорится в документе.

Американские и китайские военные имеют разные цели: Китай стремится сдержать США и их союзников, а Вашингтон - укрепить устойчивость острова. Пока нет публичных данных, которые бы свидетельствовали, что стороны готовы установить "защитные механизмы".

Речь идет о правилах применения оружия, которые бы ограничили удары по ключевым узлам компьютерных систем, разведки и управления.

Наращивание ядерных арсеналов

В отчете IISS отмечается, что эпицентром новой ядерной гонки становится Азиатско-Тихоокеанский регион. Страны активно расширяют свои арсеналы, тогда как неядерные государства стремятся получить дальнобойное оружие, что представляет вызов для стратегической стабильности.

США и Россия имеют значительно большие арсеналы, однако Китай увеличивает и совершенствует свои ядерные возможности самыми быстрыми темпами среди всех ядерных государств. По данным декабрьского отчета Пентагона, к 2030 году Пекин планирует развернуть 1 000 боеголовок.

По оценкам экспертов, сейчас запасы стран выглядят так:

  • Россия - 4 400 активных боеголовок.
  • США - 3 700 активных боеголовок.
  • Китай - 620 активных боеголовок.

Стратегическую оценку IISS обнародовали накануне масштабного саммита по безопасности в Азии - Диалога Шангри-Ла. Эта неформальная конференция пройдет в Сингапуре с 29 по 31 мая.

Ожидается, что ключевыми темами обсуждений станут ситуация вокруг Тайваня, война США и Израиля против Ирана, а также общая неопределенность относительно обязательств Штатов перед регионом. Участие в мероприятии примет широкий круг лиц: министры, генералы, дипломаты, производители оружия и руководители разведок.

Напомним, президент США Дональд после встречи с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что не поддерживает провозглашение независимости Тайваня и хочет избежать эскалации в отношениях с Китаем.

Кроме того, лидер Китая предупредил, что "неправильные решения по Тайваню" могут привести к конфликтам между КНР и США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Китай Тайвань Ядерное оружие
Новости
Посольство США сделало заявление о "бегстве" из Киева
Посольство США сделало заявление о "бегстве" из Киева
Аналитика
Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены