Тайвань зафіксував друге за тиждень "бойове" патрулювання Китаю біля острова
Тайвань у понеділок направив кораблі та винищувачі для спостереження за другим за тиждень китайським бойовим патрулюванням поблизу острова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Учора 25 травня ввечері в Міноборони Тайваню розповіли, що виявили 21 літак Китаю, включно з винищувачами J-16 і безпілотниками, які діяли навколо острова. Згідно із заявою, літаки КНР разом із військовими кораблями проводили "спільне патрулювання для підтримки бойової готовності".
Минулого вівторка Китай провів аналогічне "патрулювання", що відбулося за день до того, як президент Тайваню Лай Чінте відзначив другу річницю свого перебування на посаді. Відомо, що Пекін ненавидить Лая як "сепаратиста" і відхилив численні його пропозиції про переговори.
Минулими вихідними на Тайвані заявили, що їхня берегова охорона зіткнулася з кораблем китайської берегової охорони біля островів Пратас, що стратегічно розташовані в північній частині Південно-Китайського моря.
Зокрема, генсек Ради нацбезпеки Тайваню Джозеф Ву розповів у соцмережах про 100 китайських суден, які, за його словами, наразі перебувають у "першому ланцюзі островів". Йдеться про район, який простягається від Японії через Тайвань і до Філіппін.
Важливо зазначити, що Китай розглядає демократично керований Тайвань як свою територію і майже щодня здійснює обльоти острова. Однак Тайбей відкидає претензії Пекіна на суверенітет над островом.
Наразі Тайвань перебуває в стані підвищеної готовності до подальших дій Китаю. Це сталося після того, як лідер КНР Сі Цзіньпіном обговорив питання острова з президентом США Дональдом Трампом.
До слова, Трамп після зустрічі з Сі Цзіньпіном заявив, що не підтримує проголошення незалежності Тайваню і хоче уникнути ескалації у відносинах з Китаєм.
Також відомо, що під час саміту лідер Китаю попередив, що "неправильні рішення щодо Тайваню" можуть призвести до конфліктів між КНР і США.