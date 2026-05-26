ua en ru
Вт, 26 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Тайвань зафіксував друге за тиждень "бойове" патрулювання Китаю біля острова

06:22 26.05.2026 Вт
2 хв
Що відомо про присутність Китаю біля Тайваню?
aimg Едуард Ткач
Тайвань зафіксував друге за тиждень "бойове" патрулювання Китаю біля острова Фото: на Тайвані кажуть, що в першому "ланцюзі островів" уже 100 кораблів Китаю (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Тайвань у понеділок направив кораблі та винищувачі для спостереження за другим за тиждень китайським бойовим патрулюванням поблизу острова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Радники Трампа назвали йому термін, коли Китай може напасти на Тайвань

Учора 25 травня ввечері в Міноборони Тайваню розповіли, що виявили 21 літак Китаю, включно з винищувачами J-16 і безпілотниками, які діяли навколо острова. Згідно із заявою, літаки КНР разом із військовими кораблями проводили "спільне патрулювання для підтримки бойової готовності".

Минулого вівторка Китай провів аналогічне "патрулювання", що відбулося за день до того, як президент Тайваню Лай Чінте відзначив другу річницю свого перебування на посаді. Відомо, що Пекін ненавидить Лая як "сепаратиста" і відхилив численні його пропозиції про переговори.

Минулими вихідними на Тайвані заявили, що їхня берегова охорона зіткнулася з кораблем китайської берегової охорони біля островів Пратас, що стратегічно розташовані в північній частині Південно-Китайського моря.

Зокрема, генсек Ради нацбезпеки Тайваню Джозеф Ву розповів у соцмережах про 100 китайських суден, які, за його словами, наразі перебувають у "першому ланцюзі островів". Йдеться про район, який простягається від Японії через Тайвань і до Філіппін.

Що ще важливо знати

Важливо зазначити, що Китай розглядає демократично керований Тайвань як свою територію і майже щодня здійснює обльоти острова. Однак Тайбей відкидає претензії Пекіна на суверенітет над островом.

Наразі Тайвань перебуває в стані підвищеної готовності до подальших дій Китаю. Це сталося після того, як лідер КНР Сі Цзіньпіном обговорив питання острова з президентом США Дональдом Трампом.

До слова, Трамп після зустрічі з Сі Цзіньпіном заявив, що не підтримує проголошення незалежності Тайваню і хоче уникнути ескалації у відносинах з Китаєм.

Також відомо, що під час саміту лідер Китаю попередив, що "неправильні рішення щодо Тайваню" можуть призвести до конфліктів між КНР і США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Китай Тайвань
Новини
Що стоїть за словами Зеленського про фінал "гарячої фази" війни: пояснення джерела
Що стоїть за словами Зеленського про фінал "гарячої фази" війни: пояснення джерела
Аналітика
Дві влади Києва. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка перед зимою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Дві влади Києва. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка перед зимою