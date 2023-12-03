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Конференція щодо виробництва зброї й не тільки. Єрмак провів переговори з Салліваном

Неділя 03 грудня 2023 11:50
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Конференція щодо виробництва зброї й не тільки. Єрмак провів переговори з Салліваном Фото: Андрій Єрмак, голова Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів переговори з радником голови Білого дому з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Обговорили українсько-американську конференцію щодо виробництва озброєння й інше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Про що говорили:

  • Єрмак поінформував Саллівана про ситуацію на полі бою, а також актуальні проблеми Сил оборони України;
  • розповів про нещодавню поїздку з президентом Володимиром Зеленським до фронтових регіонів, а також відвідання передових позицій українських захисників, які дають відсіч російському агресору. Під час зустрічі військові передали конкретні запити щодо озброєння та боєприпасів;

"Співрозмовники також обговорили підготовку до першої українсько-американської конференції з питань виробництва озброєння, яка відбудеться 6–7 грудня у Вашингтоні на виконання домовленостей президента Володимира Зеленського та президента США Джозефа Байдена", - пише пресслужба.

  • голова Офісу президента також розповів про перебіг реалізації Української формули миру й десяту зустріч на рівні послів, яка відбулася в пʼятницю в Міжнародному аеропорту "Бориспіль";

"Андрій Єрмак висловив подяку Джозефу Байдену, його команді, обом палатам Конгресу США та всьому народу Америки за лідерство й непохитну підтримку України в боротьбі за свободу, незалежність та проти російського терору", - додає пресслужба.

Військова допомога США Україні

У жовтні президент Джо Байден запропонував конгресу виділити 106 млрд доларів. 60 млрд хочуть спрямувати нашій країні. На що підуть гроші - читайте у матеріалі РБК-Україна. Вже 4 грудня Сенат проголосує за допомогу Україні та Ізраїлю.

Також ми писали й про те, що під час візиту до України голова Пентагону Ллойд Остін представив новий пакет допомоги США.

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