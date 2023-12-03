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Конференция по производству оружия и не только. Ермак провел переговоры с Салливаном

Воскресенье 03 декабря 2023 11:50
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Конференция по производству оружия и не только. Ермак провел переговоры с Салливаном Фото: Андрей Ермак, глава Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с советником главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Обсудили украинско-американскую конференцию по производству вооружения и другое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

О чем говорили:

  • Ермак проинформировал Салливана о ситуации на поле боя, а также актуальных проблемах Сил обороны Украины;
  • рассказал о недавней поездке с президентом Владимиром Зеленским во фронтовые регионы, а также посещении передовых позиций украинских защитников, которые дают отпор российскому агрессору. Во время встречи военные передали конкретные запросы по вооружению и боеприпасам;

"Собеседники также обсудили подготовку к первой украинско-американской конференции по вопросам производства вооружения, которая состоится 6-7 декабря в Вашингтоне во исполнение договоренностей президента Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена", - пишет пресс-служба.

  • глава Офиса президента также рассказал о ходе реализации Украинской формулы мира и десятой встрече на уровне послов, которая состоялась в пятницу в Международном аэропорту "Борисполь";

"Андрей Ермак выразил благодарность Джозефу Байдену, его команде, обеим палатам Конгресса США и всему народу Америки за лидерство и непоколебимую поддержку Украины в борьбе за свободу, независимость и против российского террора", - добавляет пресс-служба.

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Офис президента
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