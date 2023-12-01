Єрмак розповів про чергову зустріч по формулі миру: є прогрес за 9 пунктами

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" 1 грудня відбулася нова зустріч із представниками дипломатичного корпусу різних держав з питань імплементації формули миру, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака .

Нинішня зустріч щодо формули з міжнародними делегаціями стала вже десятою.

Хто брав участь

"До обговорення долучилися 86 учасників: представники 83 іноземних держав і трьох міжнародних організацій", - розповів чиновник.

Єрмак зазначив, що в обговоренні формули миру взяли участь посли:

США,

Великої Британії,

Німеччини,

Канади,

Італії,

Франції,

Японії,

Нідерландів,

Бразилії,

ПАР,

Індії,

Литви,

Норвегії,

Швейцарії,

Румунії,

Латвії,

тимчасовий повірений Польщі в Україні,

голова Офіс Ради Європи в Україні,

та інші учасники.

З української сторони на заході також брали участь:

міністр оборони Рустем Умєров,

міністр юстиції Денис Малюська,

заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк,

лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв,

лауреатка Нобелівської премії миру, правозахисниця Олександра Матвійчук,

команда Офісу президента та інші.

Що обговорювали та який прогрес

За словами Єрмака, формула миру стала "цілісною структурою, елементи якої щільно взаємопов'язані".

"Є прогрес за кожним із дев'яти пунктів, які ми вже опрацювали", - зазначив керівник ОПУ.

Також на зустрічі по формулі порушували питання створення спеціального трибуналу за злочин агресії РФ.

Десятий пункт і гарантії миру

Єрмак нагадав, що заключний пункт формули - десятий - стосується закінчення широкомасштабної війни РФ проти України.

За словами чиновника, дипломати зазначали, що справедливий та стійкий мир має базуватися на принципах поваги до суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

Він наголосив, що єдиний спосіб забезпечити гарантії миру - це "перемогти РФ на полі бою". Чиновник на зустрічі з міжнародною делегацією звернув увагу, що для цього Україна повинна мати новітні технології та зброю, яка "може нівелювати перевагу Росії в кількості людей і озброєнь".

Збільшення кількості учасників

Також чиновник заявив, що з кожною зустріччю на рівні радників із національної безпеки та зовнішньої політики їх учасників стає дедалі більше.

На початку 2024 року має відбутися така зустріч по формулі миру, додав Єрмак.

Глобальний саміт миру

Як заявив керівник Офісу президента, проведення Глобального саміту миру стає "все більш досяжним". Єрмак висловив сподівання, що цей захід "відбудеться незабаром".

Він розповів, що незабаром відбудеться четверта зустріч радників із національної безпеки та зовнішньої політики.

"Після цього можна буде переходити до обговорення порядку денного та проведення першого установчого Глобального саміту миру", - додав чиновник.

Українська формула світу

Нагадаємо, під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення. Вона включає 10 пунктів: