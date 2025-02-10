Комунальні тарифи в Україні за рік зросли майже 20%: що подорожчало найбільше

За даними статистичного відомства, зросли такі тарифи:

утримання та ремонт житла - на 4,2%,

водопостачання - на 0,7%,

прибирання сміття - на 9,6%,

каналізація - 0,6%,

послуги з управління багатоквартирними будинками - на 10,3%,

електроенергія - на 63,6%.

Водночас не змінилися тарифи на природний газ, гарячу воду та опалення.

Частковий мораторій на підвищення тарифів

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води.

Національний банк очікує, що протягом 2025 року чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуть. Підвищення можливе з 2026 року.

З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення в Україні зріс на 63,6% з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год.

Комуналка подорожчала і 2023 року. Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні в січні 2024 року порівняно із січнем 2023 року зросли на 12,8%. Причиною стало підвищення цін на електроенергію. Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року на 70% з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.