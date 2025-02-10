Коммунальные тарифы в Украине за год выросли почти 20%: что подорожало больше всего

По данным статистического ведомства, выросли следующие тарифы:

содержание и ремонт жилья - на 4,2%,

водоснабжение - 0,7%,

уборка мусора - на 9,6%,

канализация - 0,6%,

услуги по управлению многоквартирными домами - на 10,3%,

электроэнергия - на 63,6%.

В то же время не изменились тарифы на природный газ, горячую воду и отопление.

Частичный мораторий на повышение тарифов

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды.

Национальный банк ожидает, что в течение 2025 года действующие тарифы на газ, отопление и поставку горячей воды не будут пересматриваться. Повышение возможно с 2026 года.

С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения в Украине вырос на 63,6% с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч.

Коммуналка подорожала и в 2023 году. Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине в январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года выросли на 12,8%. Причиной стало повышение цен на электроэнергию. Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года на 70% с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.