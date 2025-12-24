Комуналка, ліки й донати: на що українці найчастіше витрачають "Зимову підтримку"

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, останній день, коли можна оформити одноразову державну допомогу "Зимова підтримка" через застосунок "Дія".

Виплата передбачена як для дорослих, так і для дітей. Один із батьків може замовити допомогу на власну картку "Національний кешбек" для кожної дитини окремо.

Нараховані кошти дозволено спрямовувати не тільки на оплату житлово-комунальних послуг, а й на купівлю продуктів українського виробництва.

РБК-Україна також роз’яснювало, на що саме можна витратити ці гроші у відділеннях "Укрпошти". Скористатися виплатою через поштові відділення можна до 26 лютого 2026 року.