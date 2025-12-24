Комуналка, ліки й донати: на що українці найчастіше витрачають "Зимову підтримку"

Українці найчастіше використовують кошти державної програми "Зимова підтримка" на оплату комунальних послуг, а також на ліки, книжки та благодійність.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані "ПриватБанку".
За інформацією банку, клієнти вже отримали на картки "Національний кешбек" понад 8 млрд гривень державної допомоги. Найбільша частка витрат припадає на оплату комунальних послуг - на це спрямували кошти майже 85% клієнтів, які отримали виплати.
Крім того:
Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, останній день, коли можна оформити одноразову державну допомогу "Зимова підтримка" через застосунок "Дія".
Виплата передбачена як для дорослих, так і для дітей. Один із батьків може замовити допомогу на власну картку "Національний кешбек" для кожної дитини окремо.
Нараховані кошти дозволено спрямовувати не тільки на оплату житлово-комунальних послуг, а й на купівлю продуктів українського виробництва.
РБК-Україна також роз’яснювало, на що саме можна витратити ці гроші у відділеннях "Укрпошти". Скористатися виплатою через поштові відділення можна до 26 лютого 2026 року.