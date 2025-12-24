Коммуналка, лекарства и донаты: на что украинцы чаще всего тратят "Зимнюю поддержку"

Напомним, сегодня, 24 декабря, последний день, когда можно оформить единовременную государственную помощь "Зимняя поддержка" через приложение "Дія".

Выплата предусмотрена как для взрослых, так и для детей. Один из родителей может заказать помощь на собственную карту "Национальный кэшбек" для каждого ребенка отдельно.

Начисленные средства разрешено направлять не только на оплату жилищно-коммунальных услуг, но и на покупку продуктов украинского производства.

РБК-Украина также разъясняло, на что именно можно потратить эти деньги в отделениях "Укрпочты". Воспользоваться выплатой через почтовые отделения можно до 26 февраля 2026 года.