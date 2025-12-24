Коммуналка, лекарства и донаты: на что украинцы чаще всего тратят "Зимнюю поддержку"

Украинцы чаще всего используют средства государственной программы "Зимняя поддержка" на оплату коммунальных услуг, а также на лекарства, книги и благотворительность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "ПриватБанка".
По информации банка, клиенты уже получили на карты "Национальный кэшбек" более 8 млрд гривен государственной помощи. Наибольшая доля расходов приходится на оплату коммунальных услуг - на это направили средства почти 85% клиентов, получивших выплаты.
Кроме того:
Напомним, сегодня, 24 декабря, последний день, когда можно оформить единовременную государственную помощь "Зимняя поддержка" через приложение "Дія".
Выплата предусмотрена как для взрослых, так и для детей. Один из родителей может заказать помощь на собственную карту "Национальный кэшбек" для каждого ребенка отдельно.
Начисленные средства разрешено направлять не только на оплату жилищно-коммунальных услуг, но и на покупку продуктов украинского производства.
РБК-Украина также разъясняло, на что именно можно потратить эти деньги в отделениях "Укрпочты". Воспользоваться выплатой через почтовые отделения можно до 26 февраля 2026 года.