Кому в Украине будут отключать свет в понедельник: графики на 13 апреля

В понедельник, 13 апреля, в Украине во второй половине дня продолжат ограничивать электроснабжение. Однако ограничения будут касаться только промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"Завтра, 13 апреля, во всех регионах Украины с 16:00 до 24:00 будут применяться графики ограничения мощности (для промышленности)", - говорится в сообщении.

Причиной введения ограничений, как и в предыдущие разы - есть последствия российских атак на энергосистему Украины.

"Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами в вечерние часы", - отметили в компании.

Также в "Укрэнерго" добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому призвали украинцев следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго тех регионов, где проживает человек.