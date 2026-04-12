ua en ru
Вс, 12 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Кому в Украине будут отключать свет в понедельник: графики на 13 апреля

19:35 12.04.2026 Вс
2 мин
В "Укрэнерго" назвали точное время, когда будут действовать ограничения
aimg Эдуард Ткач
Кому в Украине будут отключать свет в понедельник: графики на 13 апреля

В понедельник, 13 апреля, в Украине во второй половине дня продолжат ограничивать электроснабжение. Однако ограничения будут касаться только промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

Читайте также: Риск отключений света растет: экс-глава "Укрэнерго" указал на влияние прайс-кэпов

"Завтра, 13 апреля, во всех регионах Украины с 16:00 до 24:00 будут применяться графики ограничения мощности (для промышленности)", - говорится в сообщении.

Причиной введения ограничений, как и в предыдущие разы - есть последствия российских атак на энергосистему Украины.

"Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами в вечерние часы", - отметили в компании.

Также в "Укрэнерго" добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому призвали украинцев следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго тех регионов, где проживает человек.

Напомним, на днях премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что энергетики делают все возможное, чтобы на пасхальные праздники украинские семьи имели свет.

"Энергосистема работает стабильно. Делаем все возможное, чтобы в ближайшие дни электроснабжение было обеспечено - без графиков и отключений. Важно, чтобы в пасхальные дни украинские семьи имели свет", - сказала глава Кабмина.

Также мы писали, что в "Укрэнерго" недавно объяснили, почему в Украине снова стали актуальными графики почасовых отключений. Основной причиной назван дефицит мощности в энергосистеме, вызванный последствиями атак РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Графики отключения света Отключения света Энергетики
Новости
США и Иран не достигли сделки, мы возвращаемся ни с чем, - Вэнс
Аналитика
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
Ульяна Безпалько, Милан Лелич 100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой