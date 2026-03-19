Кому насправді належить міст Патона і хто має платити за його ремонт: заява Мінрозвитку

Головне: Хто відповідальний: Міст Патона є об’єктом комунальної власності Києва. Обов’язок забезпечувати його належний технічний стан належить виключно міській владі.

Чий об'єкт і хто має платити

У Міністерстві наголошують, що згідно із законодавством, вулиці, дороги та штучні споруди (мости) у межах населених пунктів перебувають у віданні органів місцевого самоврядування.

"Міст імені Є. О. Патона - об’єкт саме комунальної власності міста Києва. Тобто міст належить територіальній громаді столиці. Тож саме Київська міська рада та її виконавчий орган мають повноваження і обов’язок забезпечувати його належний технічний стан", - йдеться у повідомленні.

Це включає планування та фінансування ремонтних робіт саме за рахунок міського бюджету або інших визначених законом джерел.

Стан мосту: дані перевірок

У Мінрозвитку нагадали хронологію погіршення стану споруди:

2018 рік: міст офіційно визнали непрацездатним (аварійним).

міст офіційно визнали непрацездатним (аварійним). 2018-2019 роки: міська влада провела протиаварійні заходи лише на окремих опорах, витративши на це 15 млн гривень.

міська влада провела протиаварійні заходи лише на окремих опорах, витративши на це 15 млн гривень. 2023 рік: Комісія з перевірки мостових споруд (створена за рішенням РНБО) підтвердила, що об’єкт перебуває у п’ятому (непрацездатному) експлуатаційному стані.

Експерти з’ясували, що з 2019 року і до моменту комісійного огляду жодних ремонтних робіт на об'єкті не проводилось. У міністерстві вважають, що ці факти підтверджують відсутність системної роботи міської влади щодо відновлення мосту.

Позиція щодо реставрації

У відомстві підкреслили: навіть за умови передачі прав та функцій замовника щодо реставрації об’єкта, міська влада не звільняється від обов’язку забезпечувати його безпечну експлуатацію.

"Будь-яка передача прав не припиняє обов’язку для міської влади створювати зручні умови руху та, насамперед, здійснювати пошук і залучення відповідного фінансування", - резюмували у Мінрозвитку.