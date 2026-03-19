Кому насправді належить міст Патона і хто має платити за його ремонт: заява Мінрозвитку

15:02 19.03.2026 Чт
3 хв
Міст був визнаний непрацездатним ще у 2018 році. У якому стані споруда зараз?
Василина Копитко
У 2018-2019 роках на протиаварійні заходи витратили 15 мільйонів гривень (фото: wikipedia.org User Larisa Uhryn)

Відповідальність за безпечне функціонування, відновлення та фінансування робіт на мосту імені Є. О. Патона повністю належить територіальній громаді Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури у Facebook.

Головне:

  • Хто відповідальний: Міст Патона є об’єктом комунальної власності Києва. Обов’язок забезпечувати його належний технічний стан належить виключно міській владі.
  • Технічний стан: Ще у 2018 році міст був визнаний непрацездатним (аварійним).
  • Історія ремонтів: Протиаварійні заходи проводилися лише у 2018-2019 роках на окремих опорах. На це місто витратило 15 мільйонів гривень.
  • Фінансування: Планування та залучення коштів на відновлення об'єкта має здійснюватися за рахунок міського бюджету або інших джерел, визначених для місцевого самоврядування.

Чий об'єкт і хто має платити

У Міністерстві наголошують, що згідно із законодавством, вулиці, дороги та штучні споруди (мости) у межах населених пунктів перебувають у віданні органів місцевого самоврядування.

"Міст імені Є. О. Патона - об’єкт саме комунальної власності міста Києва. Тобто міст належить територіальній громаді столиці. Тож саме Київська міська рада та її виконавчий орган мають повноваження і обов’язок забезпечувати його належний технічний стан", - йдеться у повідомленні.

Це включає планування та фінансування ремонтних робіт саме за рахунок міського бюджету або інших визначених законом джерел.

Стан мосту: дані перевірок

У Мінрозвитку нагадали хронологію погіршення стану споруди:

  • 2018 рік: міст офіційно визнали непрацездатним (аварійним).
  • 2018-2019 роки: міська влада провела протиаварійні заходи лише на окремих опорах, витративши на це 15 млн гривень.
  • 2023 рік: Комісія з перевірки мостових споруд (створена за рішенням РНБО) підтвердила, що об’єкт перебуває у п’ятому (непрацездатному) експлуатаційному стані.

Експерти з’ясували, що з 2019 року і до моменту комісійного огляду жодних ремонтних робіт на об'єкті не проводилось. У міністерстві вважають, що ці факти підтверджують відсутність системної роботи міської влади щодо відновлення мосту.

Позиція щодо реставрації

У відомстві підкреслили: навіть за умови передачі прав та функцій замовника щодо реставрації об’єкта, міська влада не звільняється від обов’язку забезпечувати його безпечну експлуатацію.

"Будь-яка передача прав не припиняє обов’язку для міської влади створювати зручні умови руху та, насамперед, здійснювати пошук і залучення відповідного фінансування", - резюмували у Мінрозвитку.

Передісторія із мостом Патона

Наприкінці лютого у мережі з'явилась інформація, що спеціалісти стурбовані аварійним станом мосту Патона в Києві, який є однією з ключових артерій столиці. Залишковий ресурс споруди оцінили як нульовий.

Після цього у КМДА заявили, що міст Патона залишається придатним для проїзду, проте водії мають суворо дотримуватися лімітів на вагу і кількість смуг руху. Які саме діють обмеження - можна дізнатись за посиланням.

