Кому насправді належить міст Патона і хто має платити за його ремонт: заява Мінрозвитку

Відповідальність за безпечне функціонування, відновлення та фінансування робіт на мосту імені Є. О. Патона повністю належить територіальній громаді Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури у Facebook.
Головне:
У Міністерстві наголошують, що згідно із законодавством, вулиці, дороги та штучні споруди (мости) у межах населених пунктів перебувають у віданні органів місцевого самоврядування.
"Міст імені Є. О. Патона - об’єкт саме комунальної власності міста Києва. Тобто міст належить територіальній громаді столиці. Тож саме Київська міська рада та її виконавчий орган мають повноваження і обов’язок забезпечувати його належний технічний стан", - йдеться у повідомленні.
Це включає планування та фінансування ремонтних робіт саме за рахунок міського бюджету або інших визначених законом джерел.
У Мінрозвитку нагадали хронологію погіршення стану споруди:
Експерти з’ясували, що з 2019 року і до моменту комісійного огляду жодних ремонтних робіт на об'єкті не проводилось. У міністерстві вважають, що ці факти підтверджують відсутність системної роботи міської влади щодо відновлення мосту.
У відомстві підкреслили: навіть за умови передачі прав та функцій замовника щодо реставрації об’єкта, міська влада не звільняється від обов’язку забезпечувати його безпечну експлуатацію.
"Будь-яка передача прав не припиняє обов’язку для міської влади створювати зручні умови руху та, насамперед, здійснювати пошук і залучення відповідного фінансування", - резюмували у Мінрозвитку.
Наприкінці лютого у мережі з'явилась інформація, що спеціалісти стурбовані аварійним станом мосту Патона в Києві, який є однією з ключових артерій столиці. Залишковий ресурс споруди оцінили як нульовий.
Після цього у КМДА заявили, що міст Патона залишається придатним для проїзду, проте водії мають суворо дотримуватися лімітів на вагу і кількість смуг руху. Які саме діють обмеження - можна дізнатись за посиланням.