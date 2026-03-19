Кому на самом деле принадлежит мост Патона и кто должен платить за его ремонт: заявление Минразвития

Ответственность за безопасное функционирование, восстановление и финансирование работ на мосту имени Е. О. Патона полностью принадлежит территориальной громаде Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры в Facebook.
В Министерстве отмечают, что согласно законодательству, улицы, дороги и искусственные сооружения (мосты) в пределах населенных пунктов находятся в ведении органов местного самоуправления.
"Мост имени Е. О. Патона - объект именно коммунальной собственности города Киева. То есть мост принадлежит территориальной громаде столицы. Поэтому именно Киевский городской совет и его исполнительный орган имеют полномочия и обязанность обеспечивать его надлежащее техническое состояние", - говорится в сообщении.
Это включает планирование и финансирование ремонтных работ именно за счет городского бюджета или других определенных законом источников.
В Минразвития напомнили хронологию ухудшения состояния сооружения:
Эксперты выяснили, что с 2019 года и до момента комиссионного осмотра никаких ремонтных работ на объекте не проводилось. В министерстве считают, что эти факты подтверждают отсутствие системной работы городских властей по восстановлению моста.
В ведомстве подчеркнули: даже при условии передачи прав и функций заказчика по реставрации объекта, городские власти не освобождаются от обязанности обеспечивать его безопасную эксплуатацию.
"Любая передача прав не прекращает обязанности для городских властей создавать удобные условия движения и, прежде всего, осуществлять поиск и привлечение соответствующего финансирования", - резюмировали в Минразвития.
В конце февраля в сети появилась информация, что специалисты обеспокоены аварийным состоянием моста Патона в Киеве, который является одной из ключевых артерий столицы. Остаточный ресурс сооружения оценили как нулевой.
После этого в КГГА заявили, что мост Патона остается пригодным для проезда, однако водители должны строго соблюдать лимиты на вес и количество полос движения.