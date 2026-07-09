Кому можуть не дати субсидію в 2026 році: пояснення ПФУ

Пенсійний фонд України перерахував конкретні підстави, через які у 2026 році можуть відмовити у призначенні житлової субсидії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
Головне:
Житлову субсидію можуть не призначити, якщо хтось із членів домогосподарства або членів їхньої сім'ї:
1. Здійснив велику покупку або фінансову операцію протягом останніх 12 місяців на суму понад 100 тис. грн. Це стосується:
2. Має у власності більше одного житла (квартири або будинку). Водночас це правило не поширюється на окремі випадки, зокрема якщо житло:
3. Має значні заощадження - понад 100 тис. грн на банківських депозитах або в облігаціях внутрішньої державної позики.
4. Володіє новим автомобілем (з року випуску якого минуло менш як 5 років - ред.) або кількома автівками.
Водночас закон передбачає низку винятків, зокрема для недорогих мотоциклів, автомобілів, отриманих через органи соцзахисту, або транспорту батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу.
5. Не має офіційних доходів або сплачував ЄСВ не в повному обсязі. Зокрема, якщо працездатна особа:
6. Має борг зі сплати аліментів понад три місяці, про що є відомості в Єдиному реєстрі боржників. Для окремих категорій громадян (наприклад, зниклих безвісти, безвісно відсутніх, осіб із підтвердженою алко- чи наркозалежністю, тих, хто перебуває під домашнім арештом або під вартою) закон передбачає винятки.
Раніше РБК-Україна пояснювало, як саме земельний пай може вплинути на субсидію.
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Окрім того, попереджали, що не всім субсидію призначать автоматично. Дізнайтеся, кому обов'язково треба звернутися до ПФУ.