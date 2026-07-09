Кому можуть не дати субсидію в 2026 році: пояснення ПФУ

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Великі покупки . Вони можуть стати причиною для відмови в субсидії. У 2026 році йдеться про покупку або фінансову операцію на суму понад 100 тис. грн. Це стосується купівлі нерухомості, автомобіля, валюти, цінних паперів, будматеріалів, дорогих товарів, внесків до статутного капіталу тощо.

. Вони можуть стати причиною для відмови в субсидії. У 2026 році йдеться про покупку або фінансову операцію на суму понад 100 тис. грн. Це стосується купівлі нерухомості, автомобіля, валюти, цінних паперів, будматеріалів, дорогих товарів, внесків до статутного капіталу тощо. Майновий стан . Він також відіграє важливу роль під час ухвалення рішення у ПФУ. Підставою для відмови може бути наявність більше одного житла, нова автівка, депозит або облігації внутрішньої держпозики на суму понад 100 тис. грн.

. Він також відіграє важливу роль під час ухвалення рішення у ПФУ. Підставою для відмови може бути наявність більше одного житла, нова автівка, депозит або облігації внутрішньої держпозики на суму понад 100 тис. грн. Відсутність офіційних доходів та борги. Субсидію можуть не призначити, якщо працездатна особа не має доходів, не сплачувала ЄСВ у встановленому порядку або має заборгованість зі сплати аліментів понад три місяці. Окремо ПФУ нагадує, що підставою для відмови також може бути прострочена заборгованість за житлово-комунальні послуги.

Коли ПФУ може відмовити у призначенні субсидії

Житлову субсидію можуть не призначити, якщо хтось із членів домогосподарства або членів їхньої сім'ї:

1. Здійснив велику покупку або фінансову операцію протягом останніх 12 місяців на суму понад 100 тис. грн. Це стосується:

купівлі квартири, будинку, земельної ділянки чи іншої нерухомості;

придбання автомобіля або іншого транспортного засобу;

купівлі цінних паперів, віртуальних активів, будівельних матеріалів чи інших дороговартісних товарів;

одноразової оплати робіт або послуг (крім медичних, освітніх та комунальних у межах соціальних норм);

внесків до статутного капіталу підприємств;

надання фінансової допомоги або позик;

купівлі іноземної валюти чи банківських металів.

2. Має у власності більше одного житла (квартири або будинку). Водночас це правило не поширюється на окремі випадки, зокрема якщо житло:

перебуває у спільній власності;

отримане у спадщину та не здається в оренду;

розташоване на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій;

визнане непридатним для проживання;

було надане дитині-сироті або дитині, позбавленій батьківського піклування, за рахунок держави чи громади.

3. Має значні заощадження - понад 100 тис. грн на банківських депозитах або в облігаціях внутрішньої державної позики.

4. Володіє новим автомобілем (з року випуску якого минуло менш як 5 років - ред.) або кількома автівками.

Водночас закон передбачає низку винятків, зокрема для недорогих мотоциклів, автомобілів, отриманих через органи соцзахисту, або транспорту батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу.

5. Не має офіційних доходів або сплачував ЄСВ не в повному обсязі. Зокрема, якщо працездатна особа:

не отримувала доходів, які враховуються при призначенні субсидії;

мала середньомісячний дохід, менший за мінімальну зарплату;

не сплачувала ЄСВ щонайменше три місяці у розрахунковому періоді.

6. Має борг зі сплати аліментів понад три місяці, про що є відомості в Єдиному реєстрі боржників. Для окремих категорій громадян (наприклад, зниклих безвісти, безвісно відсутніх, осіб із підтвердженою алко- чи наркозалежністю, тих, хто перебуває під домашнім арештом або під вартою) закон передбачає винятки.