Не всім субсидію призначать автоматично: кому треба обов’язково звернутися до ПФУ

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Пенсійний фонд України визначає право домогосподарств на отримання житлової субсидії до 30 квітня 2027 року. Більшості отримувачів субсидію перепризначать автоматично, однак є винятки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.