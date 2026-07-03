Не всім субсидію призначать автоматично: кому треба обов’язково звернутися до ПФУ
Пенсійний фонд України визначає право домогосподарств на отримання житлової субсидії до 30 квітня 2027 року. Більшості отримувачів субсидію перепризначать автоматично, однак є винятки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
Коли призначають субсидію
Житлову субсидію призначають на два періоди:
- на неопалювальний сезон - з 1 травня до 30 вересня;
- на опалювальний сезон - з 1 жовтня до 30 квітня.
У ПФУ наголосили, що більшості отримувачів субсидію на наступний період перепризначать автоматично.
Попри це, деяким категоріям громадян потрібно самостійно звернутися до Пенсійного фонду та подати заяву.
Хто повинен самостійно подати заяву до ПФУ
Звернутися до Пенсійного фонду потрібно, якщо:
- ви орендуєте житло і самостійно сплачуєте комунальні послуги;
- у домогосподарстві фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано за адресою;
- у вашому домогосподарстві є внутрішньо переміщені особи, які змінили місце проживання;
- ви хочете оформити субсидію на скраплений газ, дрова, вугілля або інше пічне паливо.
Окрім того, якщо після призначення субсидії змінилися обставини, які можуть вплинути на право на допомогу, про це потрібно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 календарних днів.
Зокрема, це стосується:
- зміни складу сім'ї або домогосподарства;
- змін у майновому стані;
- тривалого перебування за кордоном.
Як подати заяву до ПФУ
Подати заяву можна кількома способами:
- особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;
- поштою (на адресу територіального органу Фонду - ред.)
- онлайн через вебпортал або мобільний застосунок Пенсійного фонду;
- у ЦНАПі;
- через уповноважених представників місцевої влади;
- через портал "Дія".
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