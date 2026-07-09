Кому могут не дать субсидию в 2026 году: объяснение ПФУ

Главное:

Большие покупки . Они могут стать причиной отказа в субсидии. В 2026 году речь идет о покупке или финансовой операции на сумму более 100 тыс. грн. Это касается покупки недвижимости, автомобиля, валюты, ценных бумаг, стройматериалов, дорогих товаров, взносов в уставный капитал и т.д.

. Они могут стать причиной отказа в субсидии. В 2026 году речь идет о покупке или финансовой операции на сумму более 100 тыс. грн. Это касается покупки недвижимости, автомобиля, валюты, ценных бумаг, стройматериалов, дорогих товаров, взносов в уставный капитал и т.д. Имущественное положение . Оно также играет немаловажную роль при принятии решения в ПФУ. Основанием для отказа может быть наличие более одного жилья, новый автомобиль, депозит или облигации внутреннего госзайма на сумму свыше 100 тыс. грн.

. Оно также играет немаловажную роль при принятии решения в ПФУ. Основанием для отказа может быть наличие более одного жилья, новый автомобиль, депозит или облигации внутреннего госзайма на сумму свыше 100 тыс. грн. Отсутствие официальных доходов и долги. Субсидию могут не назначить, если трудоспособное лицо не имеет доходов, не платило ЕСВ в установленном порядке или имеет задолженность по уплате алиментов более трех месяцев. Отдельно ПФУ напоминает, что основанием для отказа может быть просроченная задолженность за жилищно-коммунальные услуги.

Когда ПФУ может отказать всубсидии

Жилищную субсидию могут не назначить, если кто-либо из членов домохозяйства или членов их семьи:

1. Совершил крупную покупку или финансовую операцию в течение последних 12 месяцев на сумму свыше 100 тыс. грн. Это касается:

покупки квартиры, дома, земельного участка или другой недвижимости;

приобретения автомобиля или другого транспортного средства;

покупки ценных бумаг, виртуальных активов, строительных материалов или других дорогостоящих товаров;

единовременной оплаты работ или услуг (кроме медицинских, образовательных и коммунальных в рамках социальных норм);

вкладов в уставный капитал предприятий;

предоставление финансовой помощи или ссуд;

покупки иностранной валюты или банковских металлов.

2. Имеет в собственности более одного жилья (квартиры или дома). В то же время это правило не распространяется на частные случаи, в частности, если жилье:

находится в общей собственности;

полученное по наследству и не сдается в аренду;

расположено на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий;

признано непригодным для проживания;

было предоставлено ребенку-сироте или ребенку, лишенному родительской опеки, за счет государства или общины.

3. Имеет значительные сбережения - более 100 тыс. грн на банковских депозитах или в облигациях внутреннего государственного займа.

4. Владеет новым автомобилем (с года выпуска которого прошло менее 5 лет – ред.) или несколькими автомобилями.

В то же время, закон предусматривает ряд исключений, в частности для недорогих мотоциклов, автомобилей, полученных через органы соцзащиты, или транспорта родителей-воспитателей детских домов семейного типа.

5. Не имеет официальных доходов или уплачивал ЕСВ не в полном объеме. В частности, если трудоспособное лицо:

не получало доходов, учитываемых при назначении субсидии;

имело среднемесячный доход, меньше минимальной зарплаты;

не платило ЕСВ как минимум три месяца в расчетном периоде.

6. Имеет долг по уплате алиментов более трех месяцев, о чем есть сведения в Едином реестре должников. Для отдельных категорий граждан (например, пропавших без вести, безвестно отсутствующих, лиц с подтвержденной алко- или наркозависимостью, находящихся под домашним арестом или под стражей) закон предусматривает исключения.