Кому могут не дать субсидию в 2026 году: объяснение ПФУ

Пенсионный фонд Украины перечислил основания, по которым в 2026 году могут отказать в назначении жилищной субсидии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Главное:
Жилищную субсидию могут не назначить, если кто-либо из членов домохозяйства или членов их семьи:
1. Совершил крупную покупку или финансовую операцию в течение последних 12 месяцев на сумму свыше 100 тыс. грн. Это касается:
2. Имеет в собственности более одного жилья (квартиры или дома). В то же время это правило не распространяется на частные случаи, в частности, если жилье:
3. Имеет значительные сбережения - более 100 тыс. грн на банковских депозитах или в облигациях внутреннего государственного займа.
4. Владеет новым автомобилем (с года выпуска которого прошло менее 5 лет – ред.) или несколькими автомобилями.
В то же время, закон предусматривает ряд исключений, в частности для недорогих мотоциклов, автомобилей, полученных через органы соцзащиты, или транспорта родителей-воспитателей детских домов семейного типа.
5. Не имеет официальных доходов или уплачивал ЕСВ не в полном объеме. В частности, если трудоспособное лицо:
6. Имеет долг по уплате алиментов более трех месяцев, о чем есть сведения в Едином реестре должников. Для отдельных категорий граждан (например, пропавших без вести, безвестно отсутствующих, лиц с подтвержденной алко- или наркозависимостью, находящихся под домашним арестом или под стражей) закон предусматривает исключения.
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Кроме того, предупреждали, что не всем субсидия будет назначена автоматически. Узнайте, кому обязательно нужно обратиться в ПФУ.