Липень - час консервації! Найкращі заготовки, які стануть хітом

Липень - пора достатку та ароматних врожаїв. У цей період господині намагаються зберегти все найкраще в банках: соковиті томати, хрумкі огірки, запашні ягоди та солодкі персики.

Огіркові швидкі пікулі

Швидкий варіант малосольних огірків, які не потребують стерилізації. Молоденькі огірочки ріжуть кружальцями або половинками, додають часник, кріп, чорний перець і заливають гарячим маринадом з оцту, солі та цукру.

Банки закривають кришками і залишають у холодильнику - вже через 12-24 години пікулі готові.

Такі огірки мають приємний кисло-солоний смак і пікантний аромат. Їх можна подавати до м’яса, картоплі або додавати у сендвічі. Зберігаються в холодильнику до двох тижнів.

Квашені кабачки з ягодами

Незвичне поєднання кабачків і ягід - оригінальна та смачна літня закрутка. На дно банки кладуть листя вишні, часник, гілочки кропу, далі - нарізані кабачки та жменю чорної смородини.

Готують розсіл із солі, води й оцту, заливають овочі й ягоди, закривають і дають настоятися 2-3 дні при кімнатній температурі. Після цього банки переносять у холодне місце. Готова консервація має легкий фруктовий аромат і оригінальний кислуватий присмак.

Джардин’єра - італійська овочева суміш

Джардин’єра - барвиста суміш маринованих овочів у середземноморському стилі. Для рецепта використовують броколі, моркву, перець, селеру, цвітну капусту та зелену квасолю. Усе нарізають шматочками, бланшують у киплячій воді й укладають у стерилізовані банки.

Потім заливають гарячим маринадом з оцту, солі, цукру, часнику та пряних трав. Через 2-3 тижні консервація готова, має насичений аромат та кисло-солодкий смак. Добре смакує з м’ясом, у салатах або просто як закуска.

У липні можна зробити як солодкі, так і солоні заготовки (фото: Pixabay)

Лечо з перцю, томатів та моркви

Це класичне угорське лечо адаптоване для літнього врожаю.

На літр густого томатного соку додають 500 г болгарського перцю, 2 середні морквини, цибулю, часник, сіль, цукор та оцет. Усе овочі тушкують разом у каструлі до м’якості, потім гарячими розкладають у стерилізовані банки й закочують.

Лечо добре зберігається всю зиму і пасує як гарнір до каш, макаронів або картоплі. У ньому відчувається солодкість перцю, кислинка томатів і легка пікантність часнику. Смачно, яскраво і корисно.

Персикове желе у легкому сиропі

Солодке літнє желе з ароматних персиків - це справжній десерт у банці. Очищені від шкірки фрукти ріжуть дольками, засипають цукром і залишають пустити сік. Потім додають желатин або пектин, доводять до кипіння і розливають у стерильні банки.

Такий десерт можна використовувати як самостійну страву або як начинку для млинців і тортів. Персикове желе має насичений аромат і бурштиновий колір. Смакота для довгих зимових вечорів.