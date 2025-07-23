Компот из вишен на зиму без стерилизации и варки: лучший рецепт
Вишневый компот - популярная заготовка, которая сохраняет вкус и аромат свежих ягод на протяжении нескольких месяцев. Для приготовления понадобятся только вишни и несколько других простых ингредиентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TikTok-страницу фудблогера Яны Миколенко.
Вишневый компот на зиму
На 3-литровую банку понадобятся:
- спелые вишни - 400-500 г
- сахар - 1 стакан
- лимонная кислота - 1 ч. л
Способ приготовления
Сначала нужно тщательно промыть вишни. Далее в банку насыпьте 400-500 г вишен и лимонную кислоту, чтобы банки не сорвались. Также добавьте сахар, но если вы не любите сладкий компот, то его можно насыпать меньше.
После этого в каждую банку лейте кипяток и закатайте крышкой. Далее переверните банку вверх дном и накройте одеялом и оставьте на сутки настаиваться.
Рецепт вишневого компота (фото: кадр из видео)
@yana_mykolenko Вишневий компот на зиму Що потрібно на 3-літрову банку: 400–500 г стиглих вишень 1 склянка цукру 1 ч. л. лимонної кислоти Кажуть, що під час місячних краще не закатувати консервацію, бо може «не вдатись» А ви вірите в такі прикмети? Напишіть у коментарях! #рецепткомпоту #компотізвишні #українськакухня original sound - nicole
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