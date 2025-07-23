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Компот из вишен на зиму без стерилизации и варки: лучший рецепт

Среда 23 июля 2025 17:13
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Компот из вишен на зиму без стерилизации и варки: лучший рецепт Рецепт компота из вишен на зиму (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Вишневый компот - популярная заготовка, которая сохраняет вкус и аромат свежих ягод на протяжении нескольких месяцев. Для приготовления понадобятся только вишни и несколько других простых ингредиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TikTok-страницу фудблогера Яны Миколенко.

Вишневый компот на зиму

На 3-литровую банку понадобятся:

  • спелые вишни - 400-500 г
  • сахар - 1 стакан
  • лимонная кислота - 1 ч. л

Способ приготовления

Сначала нужно тщательно промыть вишни. Далее в банку насыпьте 400-500 г вишен и лимонную кислоту, чтобы банки не сорвались. Также добавьте сахар, но если вы не любите сладкий компот, то его можно насыпать меньше.

После этого в каждую банку лейте кипяток и закатайте крышкой. Далее переверните банку вверх дном и накройте одеялом и оставьте на сутки настаиваться.

Компот из вишен на зиму без стерилизации и варки: лучший рецептКомпот из вишен на зиму без стерилизации и варки: лучший рецептКомпот из вишен на зиму без стерилизации и варки: лучший рецептРецепт вишневого компота (фото: кадр из видео)

@yana_mykolenko Вишневий компот на зиму Що потрібно на 3-літрову банку: 400–500 г стиглих вишень 1 склянка цукру 1 ч. л. лимонної кислоти Кажуть, що під час місячних краще не закатувати консервацію, бо може «не вдатись» А ви вірите в такі прикмети? Напишіть у коментарях! #рецепткомпоту #компотізвишні #українськакухня original sound - nicole

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