Варите компот? Ось що категорично не можна робити: головна помилка господинь

У літню спеку освіжаючий домашній компот здається ідеальним напоєм. Проте, досвідчені кулінари та дієтологи попереджають: у процесі приготування компоту існують поширені помилки, які можуть суттєво знизити його користь, смак та навіть вплинути на здоров'я.

Яка саме не зіпсувати компот під час приготування - читайте у матеріалі РБК-Україна прямо зараз.

Головна помилка під час приготування компоту

Найчастіша помилка, яку припускаються господині, - занадто тривале варіння фруктів та ягід.

Тривала термічна обробка (особливо при сильному кипінні) руйнує більшість цінних вітамінів (наприклад, вітамін С, який є надзвичайно чутливим до високих температур), антиоксидантів та інших біологічно активних речовин, що містяться у свіжих фруктах та ягодах.

Тому пам'ятайте: якщо варите компот протягом 20 хвилин, то замість вітамінного напою отримуєте, по суті, солодку воду зі смаком фруктів.

Крім того, тривале кипіння "вбиває" ніжний аромат та свіжий смак фруктів, роблячи їх млявими та менш виразними. Компот стає водянистим, а ягоди перетворюються на безформну масу.

А ще щоб компенсувати втрату смаку після переварювання, багато хто додає більше цукру. Це робить компот надто солодким і вже зовсім не корисним, особливо для дітей або тих, хто стежить за рівнем глюкози.

Як правильно варити компот: поради експертів

Щоб компот вийшов максимально смачним, ароматним та корисним, дотримуйтесь наступних рекомендацій.

Спочатку закип'ятіть воду з цукром. Приготуйте сироп. Кількість цукру регулюйте відповідно до солодкості фруктів та особистих уподобань.

Додавайте фрукти та ягоди в киплячий сироп на короткий час:

М'які ягоди (малина, полуниця, вишня) додавайте у вже киплячий сироп і вимикайте вогонь майже одразу, або дайте прокипіти не більше 1-2 хвилин. Потім накрийте кришкою і дайте настоятися.

Твердим фруктам (яблука, груші, айва) потрібно трохи більше часу. Варіть їх 5-10 хвилин після закипання сиропу з фруктами, доки вони не стануть м'якими, але не розваряться.

Дайте компоту настоятися. Після вимкнення вогню, накрийте каструлю кришкою і залиште компот настоюватися мінімум на 20-30 хвилин, а краще - кілька годин або до повного охолодження. Саме під час настоювання фрукти віддають свій аромат і смак напою.

Використовуйте шкірку та кісточки (обережно). Якщо ви впевнені у чистоті фруктів, шкірка може додати аромату. Для деяких фруктів кісточки теж додають особливого смаку, але їх слід видаляти після варіння.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете приготувати справді смачний, ароматний та вітамінний компот, який стане ідеальним доповненням до вашого літнього столу.