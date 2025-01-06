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Комплексно знищують ворога. Бійці ССО показали роботу у Курській області

Понеділок 06 січня 2025 10:34
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Комплексно знищують ворога. Бійці ССО показали роботу у Курській області Ілюстративне фото: бійці ССО показали роботу у Курській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українські бійці продовжують знищувати ворога та його техніку у Курській області. Всьому цьому передує регулярна й ретельна підготовка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Сил спеціальних операцій (ССО).

"Всьому цьому (операціям на території Курської області, - ред.) передує постійна та ретельна підготовка, чітке планування, блискавична раптовість, міцне братерство та незламний бойовий дух. Все це вороги відчувають на собі щоденно", - пише ССО.

Зокрема Сили спеціальних операцій оприлюднили відео на якому можна побачити бойову роботу груп 6-го полку Рейнджер ССО на території Курської області. Бійці полку вже неодноразово завершували безславний шлях російських та північнокорейських військових.

Ситуація у Курській області

Сили оборони розпочали наступ у Курській області ще на початку серпня 2024-го. Наприкінець літа українські воїни контролювали 100 населених пунктів у регіоні й взяли в полон майже 600 військових РФ.

Для того, щоб повернути під свій контроль населені пункти, ворог у жовтні перекинув на Курський напрямок близько 45 тисяч військових. Як писало Reuters, у листопаді Україна втратила понад 40% території в Курській області, яку контролювала під час операції.

Вчора ж, 5 січня, стало відомо, що Збройні сили України (ЗСУ) атакували росіян в Курській області на кількох напрямках.

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