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Комплексно уничтожают врага. Бойцы ССО показали работу в Курской области

Понедельник 06 января 2025 10:34
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Комплексно уничтожают врага. Бойцы ССО показали работу в Курской области Иллюстративное фото: бойцы ССО показали работу в Курской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские бойцы продолжают уничтожать врага и его технику в Курской области. Всему этому предшествует регулярная и тщательная подготовка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Сил специальных операций (ССО).

"Всему этому (операциям на территории Курской области, - ред.) предшествует постоянная и тщательная подготовка, четкое планирование, молниеносная внезапность, крепкое братство и несокрушимый боевой дух. Все это враги испытывают на себе ежедневно", - пишет ССО.

В частности Силы специальных операций обнародовали видео на котором можно увидеть боевую работу групп 6-го полка Рейнджер ССО на территории Курской области. Бойцы полка уже неоднократно завершали бесславный путь российских и северокорейских военных.

Ситуация в Курской области

Силы обороны начали наступление в Курской области еще в начале августа 2024-го. К концу лета украинские воины контролировали 100 населенных пунктов в регионе и взяли в плен почти 600 военных РФ.

Для того чтобы вернуть под свой контроль населенные пункты, враг в октябре перебросил на Курское направление около 45 тысяч военных. Как писало Reuters, в ноябре Украина потеряла более 40% территории в Курской области, которую контролировала во время операции.

Вчера же, 5 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали россиян в Курской области на нескольких направлениях.

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