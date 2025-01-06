Комплексно уничтожают врага. Бойцы ССО показали работу в Курской области
Украинские бойцы продолжают уничтожать врага и его технику в Курской области. Всему этому предшествует регулярная и тщательная подготовка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Сил специальных операций (ССО).
"Всему этому (операциям на территории Курской области, - ред.) предшествует постоянная и тщательная подготовка, четкое планирование, молниеносная внезапность, крепкое братство и несокрушимый боевой дух. Все это враги испытывают на себе ежедневно", - пишет ССО.
В частности Силы специальных операций обнародовали видео на котором можно увидеть боевую работу групп 6-го полка Рейнджер ССО на территории Курской области. Бойцы полка уже неоднократно завершали бесславный путь российских и северокорейских военных.
Ситуация в Курской области
Силы обороны начали наступление в Курской области еще в начале августа 2024-го. К концу лета украинские воины контролировали 100 населенных пунктов в регионе и взяли в плен почти 600 военных РФ.
Для того чтобы вернуть под свой контроль населенные пункты, враг в октябре перебросил на Курское направление около 45 тысяч военных. Как писало Reuters, в ноябре Украина потеряла более 40% территории в Курской области, которую контролировала во время операции.
Вчера же, 5 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали россиян в Курской области на нескольких направлениях.
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