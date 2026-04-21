Комплекс Rapid Ranger з недорогими ракетами проти "Шахедів" доповнив українську ППО

Зазначається, що ЗРК Rapid Ranger оснащений оптико-електронною системою спостереження, яка забезпечує огляд на 360°.

Окрім того, британський комплекс може містити панорамний датчик далекого інфрачервоного пошуку та відстеження цілей, а також радар спостереження та стеження, що дозволяє працювати самостійно або у складі розгалуженої мережі управління.

Лазерне наведення

Ракета LMM Martlet має лазерне, а не лише інфрачервоне наведення. Завдяки цьому ЗРК уражає навіть ті цілі, які мають низький тепловий слід або оснащені тепловими обманками.

ЗРК Rapid Ranger також ефективно знищує російські дрони-розвідники "Орлан-10", які мають малу теплову сигнатуру.

Висока мобільність

ЗРК Rapid Ranger важить лише 500 кг, має модульну конструкцію, та може бути встановлений на більшість колісних машин – пікап, спеціальний бронеавтомобіль, а також на гусеничну техніку.

Комплекси, які використовують ЗСУ, встановлені на іспанські тактичні позашляховики URO VAMTAC. Такі машини розганяються до 135 км/год, їздять дорогами загального користування, можуть швидко змінювати позицію, переміщатись на великі відстані.

Недорогі ракети комплексу

Ракети LMM Martlet зенітного комплексу мають довжину 1,3 м та вагу 13 кг. Вони можуть розганятись до 1,8 тисячі км/год і уражати ціль на відстані до 7 км.

Британський ЗРК Rapid Ranger доповнює наявну систему малої протиповітряної оборони України та заповнює прогалину між мобільними вогневими групами і важкими маломобільними зенітно-ракетними комплексами.