Комплекс Rapid Ranger з недорогими ракетами проти "Шахедів" доповнив українську ППО

Британський ЗРК Rapid Ranger може мінусувати дрони на відстані до 7 кілометрів
Фото: Rapid Ranger з недорогими ракетами проти "Шахедів" доповнив українську ППО (Thales.com)

Високу ефективність у знищенні дронів росіян демонструють британські зенітно-ракетні комплекси Rapid Ranger, які виявляють цілі ворога на відстані до 15 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Читайте також: Ракети для F-16 та нові ППО: Україна уклала потужну угоду з Diehl Defence

Зазначається, що ЗРК Rapid Ranger оснащений оптико-електронною системою спостереження, яка забезпечує огляд на 360°.

Окрім того, британський комплекс може містити панорамний датчик далекого інфрачервоного пошуку та відстеження цілей, а також радар спостереження та стеження, що дозволяє працювати самостійно або у складі розгалуженої мережі управління.

Лазерне наведення

Ракета LMM Martlet має лазерне, а не лише інфрачервоне наведення. Завдяки цьому ЗРК уражає навіть ті цілі, які мають низький тепловий слід або оснащені тепловими обманками.

ЗРК Rapid Ranger також ефективно знищує російські дрони-розвідники "Орлан-10", які мають малу теплову сигнатуру.

Висока мобільність

ЗРК Rapid Ranger важить лише 500 кг, має модульну конструкцію, та може бути встановлений на більшість колісних машин – пікап, спеціальний бронеавтомобіль, а також на гусеничну техніку.

Комплекси, які використовують ЗСУ, встановлені на іспанські тактичні позашляховики URO VAMTAC. Такі машини розганяються до 135 км/год, їздять дорогами загального користування, можуть швидко змінювати позицію, переміщатись на великі відстані.

Недорогі ракети комплексу

Ракети LMM Martlet зенітного комплексу мають довжину 1,3 м та вагу 13 кг. Вони можуть розганятись до 1,8 тисячі км/год і уражати ціль на відстані до 7 км.

Британський ЗРК Rapid Ranger доповнює наявну систему малої протиповітряної оборони України та заповнює прогалину між мобільними вогневими групами і важкими маломобільними зенітно-ракетними комплексами.

Україна посилює ППО

Зараз Україна рухається в напрямку розробки власних систем ППО всіх стандартів, заявив Володимир Зеленський. За його словами, йдеться про всі необхідні формати ППО - системи, ракети тощо. Особлива увага приділяється боротьбі з балістикою.

Також стало відомо, що ворожий "Шахед" вперше був збитий приватною системою ППО. Це сталося у небі над Харківщиною, заявив Михайло Федоров.

Тим часом арсенали США вичерпуються і Вашингтон затримує постачання зброї в Європу. Це значить, що й українські системи ППО постраждають від нестачі боєприпасів.

