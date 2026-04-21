Комплекс Rapid Ranger с недорогими ракетами против "Шахедов" дополнил украинскую ПВО

Отмечается, что ЗРК Rapid Ranger оснащен оптико-электронной системой наблюдения, которая обеспечивает обзор на 360°.

Кроме того, британский комплекс может содержать панорамный датчик дальнего инфракрасного поиска и отслеживания целей, а также радар наблюдения и слежения, что позволяет работать самостоятельно или в составе разветвленной сети управления.

Лазерное наведение

Ракета LMM Martlet имеет лазерное, а не только инфракрасное наведение. Благодаря этому ЗРК поражает даже те цели, которые имеют низкий тепловой след или оснащены тепловыми обманками.

ЗРК Rapid Ranger также эффективно уничтожает российские дроны-разведчики "Орлан-10", которые имеют малую тепловую сигнатуру.

Высокая мобильность

ЗРК Rapid Ranger весит всего 500 кг, имеет модульную конструкцию, и может быть установлен на большинство колесных машин - пикап, специальный бронеавтомобиль, а также на гусеничную технику.

Комплексы, которые используют ВСУ, установлены на испанские тактические внедорожники URO VAMTAC. Такие машины разгоняются до 135 км/ч, ездят по дорогам общего пользования, могут быстро менять позицию, перемещаться на большие расстояния.

Недорогие ракеты комплекса

Ракеты LMM Martlet зенитного комплекса имеют длину 1,3 м и вес 13 кг. Они могут разгоняться до 1,8 тысячи км/ч и поражать цель на расстоянии до 7 км.

Британский ЗРК Rapid Ranger дополняет имеющуюся систему малой противовоздушной обороны Украины и заполняет пробел между мобильными огневыми группами и тяжелыми маломобильными зенитно-ракетными комплексами.