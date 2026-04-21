Комплекс Rapid Ranger с недорогими ракетами против "Шахедов" дополнил украинскую ПВО

12:21 21.04.2026 Вт
2 мин
Британский ЗРК Rapid Ranger может минусовать дроны на расстоянии до 7 километров
aimg Константин Широкун
Фото: Rapid Ranger с недорогими ракетами против "Шахедов" дополнил украинскую ПВО (Thales.com)

Высокую эффективность в уничтожении дронов россиян демонстрируют британские зенитно-ракетные комплексы Rapid Ranger, которые обнаруживают цели врага на расстоянии до 15 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Читайте также: Ракеты для F-16 и новые ПВО: Украина заключила мощное соглашение с Diehl Defence

Отмечается, что ЗРК Rapid Ranger оснащен оптико-электронной системой наблюдения, которая обеспечивает обзор на 360°.

Кроме того, британский комплекс может содержать панорамный датчик дальнего инфракрасного поиска и отслеживания целей, а также радар наблюдения и слежения, что позволяет работать самостоятельно или в составе разветвленной сети управления.

Лазерное наведение

Ракета LMM Martlet имеет лазерное, а не только инфракрасное наведение. Благодаря этому ЗРК поражает даже те цели, которые имеют низкий тепловой след или оснащены тепловыми обманками.

ЗРК Rapid Ranger также эффективно уничтожает российские дроны-разведчики "Орлан-10", которые имеют малую тепловую сигнатуру.

Высокая мобильность

ЗРК Rapid Ranger весит всего 500 кг, имеет модульную конструкцию, и может быть установлен на большинство колесных машин - пикап, специальный бронеавтомобиль, а также на гусеничную технику.

Комплексы, которые используют ВСУ, установлены на испанские тактические внедорожники URO VAMTAC. Такие машины разгоняются до 135 км/ч, ездят по дорогам общего пользования, могут быстро менять позицию, перемещаться на большие расстояния.

Недорогие ракеты комплекса

Ракеты LMM Martlet зенитного комплекса имеют длину 1,3 м и вес 13 кг. Они могут разгоняться до 1,8 тысячи км/ч и поражать цель на расстоянии до 7 км.

Британский ЗРК Rapid Ranger дополняет имеющуюся систему малой противовоздушной обороны Украины и заполняет пробел между мобильными огневыми группами и тяжелыми маломобильными зенитно-ракетными комплексами.

Украина усиливает ПВО

Сейчас Украина движется в направлении разработки собственных систем ПВО всех стандартов, заявил Владимир Зеленский. По его словам, речь идет обо всех необходимых форматах ПВО - системы, ракеты и тому подобное. Особое внимание уделяется борьбе с баллистикой.

Также стало известно, что вражеский "Шахед" впервые был сбит частной системой ПВО. Это произошло в небе над Харьковской областью, заявил Михаил Федоров.

Тем временем арсеналы США исчерпываются и Вашингтон задерживает поставки оружия в Европу. Это значит, что и украинские системы ПВО пострадают от нехватки боеприпасов.

