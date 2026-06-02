Компенсація за навчання через "Дію": хто з українських студентів може отримати гроші

Діти ветеранів, загиблих захисників та інших пільгових категорій українців можуть отримати від держави компенсацію вартості контрактного навчання. Сертифікати на відшкодування вже надсилають через застосунок "Дія". Для отримання грошей потрібно вчасно підтвердити заявку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.
Головне:
Державна допомога передбачена для студентів, які навчаються на контрактній формі у закладах професійної, фахової передвищої або вищої освіти.
Право на компенсацію мають:
Допомога надається студентам-громадянам України, які навчаються за кошти фізичних осіб незалежно від того, який рівень освіти вони вже здобували раніше.
Сертифікати на компенсацію надсилають поетапно через застосунок "Дія".
Після отримання сповіщення студенту необхідно:
На підтвердження сертифіката відводиться 20 календарних днів. Якщо не зробити цього вчасно, допомогу можна втратити.
Гроші не надходять безпосередньо студенту.
Після підтвердження сертифіката кошти перераховують на рахунок закладу освіти. Якщо студент уже оплатив навчання самостійно, навчальний заклад повинен повернути йому сплачені раніше кошти за контракт.
У Мінветеранів наголошують, що надсилання сертифікатів відбувається поступово, тому відсутність повідомлення не означає втрату права на допомогу.
У такому випадку студентам радять:
Наявність гранту від Міністерства освіти і науки не позбавляє права на компенсацію.
Водночас сума державної допомоги буде зменшена на суму вже отриманого гранту.
Проєкт реалізується відповідно до постанови Кабінету Міністрів №318 від 14 березня 2025 року та поширюється на 2024/25 і 2025/26 навчальні роки.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що після торішнього подорожчання контрактного навчання на 30% у 2026 році вартість навчання у вишах може зрости знову. У МОН пояснюють це підвищенням зарплат викладачам і необхідністю забезпечувати належну якість освіти та зберігати наукові кадри в Україні.
Крім того, вступникам рекомендують уважно ознайомлюватися з умовами договорів, адже закон дозволяє університетам індексувати плату за навчання не частіше одного разу на рік у межах офіційного індексу споживчих цін.