Компенсация за обучение через "Дію": кто из украинских студентов может получить деньги

Дети ветеранов, погибших защитников и других льготных категорий украинцев могут получить от государства компенсацию стоимости контрактного обучения. Сертификаты на возмещение уже присылают через приложение "Дія". Для получения денег нужно вовремя подтвердить заявку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.
Главное:
Государственная помощь предусмотрена для студентов, обучающихся на контрактной форме в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования.
Право на компенсацию имеют:
Помощь предоставляется студентам-гражданам Украины, которые учатся за средства физических лиц независимо от того, какой уровень образования они уже получали ранее.
Сертификаты на компенсацию присылают поэтапно через приложение "Дія".
После получения уведомления студенту необходимо:
На подтверждение сертификата отводится 20 календарных дней. Если не сделать этого вовремя, помощь можно потерять.
Деньги не поступают непосредственно студенту.
После подтверждения сертификата средства перечисляют на счет учебного заведения. Если студент уже оплатил обучение самостоятельно, учебное заведение должно вернуть ему уплаченные ранее средства за контракт.
В Минветеранов отмечают, что отправка сертификатов происходит постепенно, поэтому отсутствие сообщения не означает потерю права на помощь.
В таком случае студентам советуют:
Наличие гранта от Министерства образования и науки не лишает права на компенсацию.
В то же время сумма государственной помощи будет уменьшена на сумму уже полученного гранта.
Проект реализуется в соответствии с постановлением Кабинета Министров №318 от 14 марта 2025 года и распространяется на 2024/25 и 2025/26 учебные годы.
Ранее РБК-Украина сообщало, что после прошлогоднего подорожания контрактного обучения на 30% в 2026 году стоимость обучения в вузах может вырасти снова. В МОН объясняют это повышением зарплат преподавателям и необходимостью обеспечивать надлежащее качество образования и сохранять научные кадры в Украине.
Кроме того, абитуриентам рекомендуют внимательно ознакомиться с условиями договоров, ведь закон позволяет университетам индексировать плату за обучение не чаще одного раза в год в пределах официального индекса потребительских цен.