Компенсация за обучение через "Дію": кто из украинских студентов может получить деньги

Дети ветеранов, погибших защитников и других льготных категорий украинцев могут получить от государства компенсацию стоимости контрактного обучения. Сертификаты на возмещение уже присылают через приложение "Дія". Для получения денег нужно вовремя подтвердить заявку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины .

Главное: Суть помощи: Дети ветеранов, погибших защитников и некоторых других льготных категорий могут получить государственную компенсацию за контрактное обучение в вузах, колледжах или ПТУ.

Дети ветеранов, погибших защитников и некоторых других льготных категорий могут получить государственную компенсацию за контрактное обучение в вузах, колледжах или ПТУ. Как действует сертификат: Оповещение о выплате поступает в приложение "Дія".

Оповещение о выплате поступает в приложение "Дія". Жесткий дедлайн: На подтверждение заявки в "Дії" предоставляется только 20 календарных дней.

На подтверждение заявки в "Дії" предоставляется только 20 календарных дней. Куда идут средства: Государство перечисляет деньги напрямую на счет учебного заведения.

Государство перечисляет деньги напрямую на счет учебного заведения. Что делать, если нет уведомления: Если документа нет, проверьте у администрации заведения, внесена ли льгота в базу ЕГЭБО и подписан ли договор с Минветеранов.

Если документа нет, проверьте у администрации заведения, внесена ли льгота в базу ЕГЭБО и подписан ли договор с Минветеранов. Сочетание с грантами: Если у студента уже есть образовательный грант от МОН, он все равно может получить компенсацию, но ее сумму уменьшат на размер гранта.

Кто может получить компенсацию

Государственная помощь предусмотрена для студентов, обучающихся на контрактной форме в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования.

Право на компенсацию имеют:

дети погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

дети ветеранов войны с инвалидностью;

дети участников боевых действий;

дети лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

дети людей, которые находятся или находились в плену в результате вооруженной агрессии против Украины;

дети пострадавших участников Революции Достоинства.

Помощь предоставляется студентам-гражданам Украины, которые учатся за средства физических лиц независимо от того, какой уровень образования они уже получали ранее.

Как получить деньги за обучение

Сертификаты на компенсацию присылают поэтапно через приложение "Дія".

После получения уведомления студенту необходимо:

Открыть сертификат в разделе "Документы". Проверить личные данные, название учебного заведения, специальность и сумму компенсации. Нажать кнопку "Подписать". Подтвердить заявку с помощью "Дія.Підпису". Дождаться сообщения о результате.

На подтверждение сертификата отводится 20 календарных дней. Если не сделать этого вовремя, помощь можно потерять.

Куда перечислят средства

Деньги не поступают непосредственно студенту.

После подтверждения сертификата средства перечисляют на счет учебного заведения. Если студент уже оплатил обучение самостоятельно, учебное заведение должно вернуть ему уплаченные ранее средства за контракт.

Что делать, если сертификат не поступил

В Минветеранов отмечают, что отправка сертификатов происходит постепенно, поэтому отсутствие сообщения не означает потерю права на помощь.

В таком случае студентам советуют:

уточнить в администрации учебного заведения, подписан ли договор с Министерством по делам ветеранов;

подать документы, подтверждающие соответствующий статус;

убедиться, что информацию о льготе внесли в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО).

Помешает ли получению компенсации образовательный грант

Наличие гранта от Министерства образования и науки не лишает права на компенсацию.

В то же время сумма государственной помощи будет уменьшена на сумму уже полученного гранта.

Проект реализуется в соответствии с постановлением Кабинета Министров №318 от 14 марта 2025 года и распространяется на 2024/25 и 2025/26 учебные годы.