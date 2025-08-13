Компенсація за купівлю житла для ВПО: хто може отримати гроші

За словами міністра, отримати державну компенсацію за купівлю житла в кредит зможуть внутрішньо переміщені особи за умови офіційної зайнятості.

Найімовірніше, програму співфінансуватиме місцева влада, оскільки "громади зацікавлені, щоб люди залишались, працювали, народжували дітей", зауважив Денис Улютін.

Також міністр розповів, що відомство планує вдосконалити механізм субсидіювання оренди житла для внутрішньо переміщених осіб, оскільки поки що нею скористалися небагато людей.

Улютін констатував, що зараз в Україні ринок оренди житла тінізований, і саме це заважає повноцінному функціонуванню програми.

"Потрібно офіційно укласти договір і передати його в податкову, адже держава компенсує податок, який мав би сплатити орендодавець. Але багато з власників осель не хочуть офіційно показувати, що здають в оренду житло", - пояснив міністр.