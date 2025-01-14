Українці можуть отримати субсидію на оренду житла, але послуга доступна не всім

Фото: Субсидія на оренду житла для ВПО (колаж РБК-Україна)

З кінця січня 2025 року в Україні запрацює новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Переселенці зможуть отримати субсидію на оренду житла.

Хто і як може отримати допомогу, РБК-Україна розповідає з посиланням на "Уряд online".

Ініціатива стартує з 29 січня 2025 року. Вона є частиною президентської та урядової програми "Зимова підтримка" та має на меті допомогти українським родинам у складні зимові місяці. Хто і як може отримати субсидію На субсидію можуть претендувати: ВПО, які переїхали до будь-якого регіону України, що перебуває під контролем держави, і не мають на цих територіях власного житла з площею понад 13,65 кв.м на кожного члена сім’ї;

родини, чиє житло знищено або пошкоджено і стало непридатним для проживання;

родини, які витрачають на оренду житла понад 20% сукупного доходу;

ВПО, які не отримують допомогу на проживання та не беруть участь у програмі "Прихисток";

родини з доходом меншим за два прожиткових мінімуми (до 5840 гривень на особу). Сума субсидії розраховується індивідуально, залежно від: доходу родини,

кількості членів сім’ї,

граничної вартості оренди житла у відповідному регіоні. Для отримання допомоги необхідно мати договір оренди житла. Подати заяву можна: у відділеннях Пенсійного фонду України (ПФУ),

через вебпортал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок ПФУ (з електронним підписом),

у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Субсидія призначається на 6 місяців із можливістю продовження. Заява розглядається до 10 робочих днів, після чого кошти перераховуються на банківський рахунок заявника. Переваги для орендодавців Орендодавці також отримують вигоду, адже держава компенсує сплату податків із доходу від оренди: фізичним особам – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір,

фізичним особам-підприємцям – ставку єдиного податку.