Як подати заяву на призначення субсидії онлайн: детальна інструкція

В Україні можна подати заяву на призначення субсидії онлайн. Для цього треба зробити декілька кроків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України ( ПФУ ).

"Від початку дії в Україні експериментального проєкту з оформлення житлової субсидії вже подано більш як 9 тисяч спрощених заяв, майже всі - через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України", - розповіли у ПФУ.

Субсидія в Україні

Субсидія - допомога, що компенсує частину оплати на комунальні послуги.

Нещодавно в Пенсійному фонді попереджали, що нові одержувачі субсидій мають подати заяву до 1 грудня. У цьому разі вони зможуть отримати гроші на компенсацію витрат на житлово-комунальні послуги з 1 жовтня.

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