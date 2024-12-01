Як подати заяву на призначення субсидії онлайн: детальна інструкція
В Україні можна подати заяву на призначення субсидії онлайн. Для цього треба зробити декілька кроків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).
"Від початку дії в Україні експериментального проєкту з оформлення житлової субсидії вже подано більш як 9 тисяч спрощених заяв, майже всі - через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України", - розповіли у ПФУ.
Як подати спрощену заяву на житлову субсидію онлайн
- Заходимо на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та авторизуємось за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
- В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі "Комунікації з ПФУ" обираємо опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу".
- У вікні, що з’являється, натискаємо кнопку "Продовжити".
- У наступному полі обираємо опцію "Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проектом".
- Заповнюємо онлайн-форму заяви: вказуємо загальну інформацію про особу, яка подає заяву (у т.ч. паспортні та адресні дані), зазначаємо реквізити банківського рахунку (у форматі ІВАN), додаємо інформацію про членів домогосподарства.
- Перед остаточним формуванням заяви та відправленням її до Пенсійного фонду України за допомогою опції "Додати файл", за бажанням та за наявності, додаємо скановані копії документів, які можуть визначати право на призначення субсидії (наприклад, у разі оформлення житлової субсидії за фактичним місцем проживання - копію договору оренди, довідку ВПО).
- Надаємо згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку, зазначаємо спосіб, в який вас має бути поінформовано про прийняте рішення, та натискаємо кнопку "Сформувати заяву".
- Перевіряємо дані сформованої заяви та надсилаємо до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку "Підписати та відправити в ПФУ".
- З результатом щодо прийнятого рішення про призначення житлової субсидії можна ознайомитись у розділі "Мої звернення" - "Статус звернення".
Субсидія в Україні
Субсидія - допомога, що компенсує частину оплати на комунальні послуги.
Нещодавно в Пенсійному фонді попереджали, що нові одержувачі субсидій мають подати заяву до 1 грудня. У цьому разі вони зможуть отримати гроші на компенсацію витрат на житлово-комунальні послуги з 1 жовтня.
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