Компенсация за покупку жилья для ВПЛ: кто может получить деньги

По словам министра, получить государственную компенсацию за покупку жилья в кредит смогут внутренне перемещенные лица при условии официальной занятости.

Скорее всего, программу будут софинансировать местные власти, поскольку "общины заинтересованы, чтобы люди оставались, работали, рожали детей", отметил Денис Улютин.

Также министр рассказал, что ведомство планирует усовершенствовать механизм субсидирования аренды жилья для внутренне перемещенных лиц, поскольку пока ею воспользовались немногие.

Улютин констатировал, что сейчас в Украине рынок аренды жилья тенизирован, и именно это мешает полноценному функционированию программы.

"Нужно официально заключить договор и передать его в налоговую, ведь государство компенсирует налог, который должен был бы уплатить арендодатель. Но многие из владельцев жилья не хотят официально показывать, что сдают в аренду жилье", - пояснил министр.