Компенсация за покупку жилья для ВПЛ: кто может получить деньги
Купить жилье в кредит для внутренних переселенцев может стать проще. В том числе через покрытие первого взноса за счет государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра социальной полиники Дениса Улютина для "Укринформа".
По словам министра, получить государственную компенсацию за покупку жилья в кредит смогут внутренне перемещенные лица при условии официальной занятости.
Скорее всего, программу будут софинансировать местные власти, поскольку "общины заинтересованы, чтобы люди оставались, работали, рожали детей", отметил Денис Улютин.
Также министр рассказал, что ведомство планирует усовершенствовать механизм субсидирования аренды жилья для внутренне перемещенных лиц, поскольку пока ею воспользовались немногие.
Улютин констатировал, что сейчас в Украине рынок аренды жилья тенизирован, и именно это мешает полноценному функционированию программы.
"Нужно официально заключить договор и передать его в налоговую, ведь государство компенсирует налог, который должен был бы уплатить арендодатель. Но многие из владельцев жилья не хотят официально показывать, что сдают в аренду жилье", - пояснил министр.
Кто может оформить субсидию на аренду жилья
Как ранее писало РБК-Украина, с 29 января 2025 года в Украине действует программа по оформлению субсидий на аренду жилья для ВПЛ.
Ее могут получить:
- украинцы, которые переехали с оккупированных территорий или зоны боевых действий в безопасные регионы;
- семьи, чье жилье уничтожено или непригодно для проживания;
- люди, которые тратят значительную часть дохода на аренду.
При каких условиях предоставляется субсидия:
- арендатор и арендодатель не являются родственниками;
- это единственный вид государственной помощи на проживание для арендатора;
- владелец помещения не получает компенсацию по программе "Приют".
Также РБК-Украина писало о преимуществах для арендодателей, которые участвуют в программе субсидирования.
Кроме того, начиная с 2025 года отдельные категории ВПЛ могут получать сразу две разные субсидии. Подать заявление на жилищную субсидию можно онлайн. Как это сделать - читайте в материале РБК-Украина.