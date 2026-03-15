Компаня Meta планує масштабні звільнення через розвиток ШІ, - Reuters

06:07 15.03.2026 Нд
2 хв
Звільнення можуть зачепити 20% або більше працівників компанії
aimg Маловічко Юлія
Фото: компанія Meta AI (Gettty Images)

Компанія Meta розглядає можливість масштабних скорочень персоналу, які можуть зачепити 20% або більше її працівників.

За словами співрозмовників видання, такий крок пов’язаний із різким зростанням витрат на розвиток інфраструктури штучного інтелекту та прагненням компанії підвищити ефективність завдяки використанню AI-інструментів.

Керівників підрозділів уже попередили про можливі скорочення та доручили підготувати плани щодо зменшення штату. При цьому остаточного рішення про масштаб або терміни звільнень поки що не ухвалено.

Якщо скорочення відбудуться, вони можуть стати найбільшими з часу реструктуризації 2022–2023 років, коли компанія звільнила понад 21 тисячу співробітників у рамках так званого "року ефективності".

Генеральний директор Марк Цукерберг активно просуває розвиток генеративного штучного інтелекту. Компанія витрачає значні кошти на залучення провідних AI-спеціалістів і будівництво дата-центрів.

За інформацією джерел, Meta планує інвестувати близько 600 млрд доларів у дата-центри до 2028 року для підтримки своїх AI-проєктів.

Водночас деякі проекти компанії у сфері штучного інтелекту показали змішані результати. Зокрема, труднощі виникли з новими AI-моделями, включно з Llama 4 та Avocado, що посилило тиск на компанію під час переходу до AI-стратегії.

Подібні скорочення відбуваються і в інших технологічних компаніях, які намагаються оптимізувати витрати та підвищити продуктивність завдяки штучному інтелекту.

Представник Meta назвав повідомлення про можливі масові звільнення спекуляціями, зазначивши, що компанія поки офіційно не підтверджувала такі плани.

Нагадаємо, Meta припиняє підтримку окремого вебсайту Messenger. Вже з квітня 2026 року сервіс припинить роботу як самостійний ресурс.

Ще повідомлялось, що останнім часом Meta проводить масштабну реструктуризацію своїх сервісів. Зокрема, запланований кардинальний редизайн Facebook, щоб залучити молодшу аудиторію.

Більше по темі:
Meta