RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Компания Meta планирует масштабные увольнения из-за развития ИИ, - Reuters

06:07 15.03.2026 Вс
2 мин
Увольнения могут затронуть 20% или более работников компании
aimg Маловичко Юлия
Фото: компания Meta AI (Gettty Images)

Компания Meta рассматривает возможность масштабных сокращений персонала, которые могут затронуть 20% или более ее работников.

По словам собеседников издания, такой шаг связан с резким ростом расходов на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта и стремлением компании повысить эффективность благодаря использованию AI-инструментов.

Руководителей подразделений уже предупредили о возможных сокращениях и поручили подготовить планы по уменьшению штата. При этом окончательное решение о масштабе или сроках увольнений пока не принято.

Если сокращения состоятся, они могут стать крупнейшими со времени реструктуризации 2022-2023 годов, когда компания уволила более 21 тысячи сотрудников в рамках так называемого "года эффективности".

Генеральный директор Марк Цукерберг активно продвигает развитие генеративного искусственного интеллекта. Компания тратит значительные средства на привлечение ведущих AI-специалистов и строительство дата-центров.

По информации источников, Meta планирует инвестировать около 600 млрд долларов в дата-центры до 2028 года для поддержки своих AI-проектов.

В то же время некоторые проекты компании в сфере искусственного интеллекта показали смешанные результаты. В частности, трудности возникли с новыми AI-моделями, включая Llama 4 и Avocado, что усилило давление на компанию при переходе к AI-стратегии.

Подобные сокращения происходят и в других технологических компаниях, которые пытаются оптимизировать расходы и повысить производительность благодаря искусственному интеллекту.

Представитель Meta назвал сообщения о возможных массовых увольнениях спекуляциями, отметив, что компания пока официально не подтверждала такие планы.

Напомним, Meta прекращает поддержку отдельного веб-сайта Messenger. Уже с апреля 2026 года сервис прекратит работу как самостоятельный ресурс.

Еще сообщалось, что в последнее время Meta проводит масштабную реструктуризацию своих сервисов. В частности, запланирован кардинальный редизайн Facebook, чтобы привлечь более молодую аудиторию.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
