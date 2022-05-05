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Компания TeamViewer заявила о выходе с рынка России и Беларуси

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Четверг 05 мая 2022 22:34
Компания TeamViewer заявила о выходе с рынка России и Беларуси Фото: Компания TeamViewer заявила о выходе с рынка России и Беларуси (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Немецкая компания TeamViewer, которая занимается разработкой программного обеспечения для удаленного доступа, заявила о выходе с рынка России и Беларуси. Все из-за развязанной войны оккупантами против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Поскольку эта война постоянно усугубляет ситуацию и сильно нарушает наши ценности, мы решили полностью прекратить любую оставшуюся деловую активность в России и Беларуси. Кроме соблюдения всех международных санкций и немедленного прекращения нового бизнеса мы продолжаем никаких контрактов с клиентами из России или Беларуси", - пишет пресс-служба компании.

TeamViewer отмечает, что все подписки, которые не подпадают под санкции - будут работать до окончания срока действия договора, однако возможности их продлить уже не будет.

В частности, компания заблокировала все нелицензионные подключения в России и Беларуси, чтобы избежать дальнейшего применения программного обеспечения.

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