Компанія TeamViewer заявила про вихід з ринку Росії та Білорусі

Німецька компанія TeamViewer, яка займається розробкою програмного забезпечення для віддаленого доступу, заявила про вихід з ринку Росії та Білорусі. Усе через розв’язану війну окупантами проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

" Оскільки ця війна постійно посилює ситуацію і сильно порушує наші цінності, ми вирішили повністю припинити будь-яку ділову активність, що залишилася, в Росії та Білорусі. Крім дотримання всіх міжнародних санкцій та негайного припинення нового бізнесу, ми також не продовжуємо жодних контрактів із клієнтами з Росії чи Білорусі", - пише пресслужба компанії.

TeamViewer відзначає, що усі підписки, які не підпадають під санкції - будуть працювати до закінчення терміну дії договору, однак можливості їх продовжити вже не буде.

Зокрема, компанія заблокувала усі неліцензійні підключення в Росії та Білорусі, аби уникнути подальшого застосування програмного забезпечення.