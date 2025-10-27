Компанія Saab може відкрити завод зі складання літаків Gripen в Україні, - FT

"Під час війни це непросто, але було б чудово налагодити в Україні хоча б остаточне складання і тестування літаків, а згодом, можливо, і часткове виробництво", - зазначив генеральний директор компанії Юханссон.

За його словами, угода з Україною може подвоїти потреби Saab у виробничих потужностях. Нині компанія інвестує у розширення виробництва в Бразилії, щоб збільшити випуск до 20-30 літаків Gripen на рік. У перспективі Saab також розглядає можливість розширення в Канаді та інших європейських країнах.

Юханссон додав, що одним із варіантів фінансування українського проєкту може стати використання заморожених російських активів.

"Зараз на політичному рівні обговорюється, яку частину фінансування та ризиків візьме на себе Швеція, яку - інші країни, і яку можна покрити за рахунок конфіскованих активів РФ. Остаточного рішення поки немає", - пояснив Юханссон.

Аналітик аерокосмічної та оборонної галузі з Agency Partners Саш Туса вважає, що Saab має кращі шанси збільшити виробництво, ніж більшість конкурентів. За його словами, пік випуску Gripen становив близько 18 літаків на рік, тоді як зараз компанія виготовляє трохи більше половини від цього показника.

"Найскладніше - вийти за рамки історичного максимуму виробництва", - сказав він.