Компания Saab может открыть завод по сборке самолетов Gripen в Украине, - FT

Шведская оборонная компания Saab рассматривает возможность создания в Украине завода по окончательной сборке и испытаниям истребителей Gripen.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
"Во время войны это непросто, но было бы здорово наладить в Украине хотя бы окончательную сборку и тестирование самолетов, а впоследствии, возможно, и частичное производство", - отметил генеральный директор компании Юханссон.
По его словам, соглашение с Украиной может удвоить потребности Saab в производственных мощностях. Сейчас компания инвестирует в расширение производства в Бразилии, чтобы увеличить выпуск до 20-30 самолетов Gripen в год. В перспективе Saab также рассматривает возможность расширения в Канаде и других европейских странах.
Юханссон добавил, что одним из вариантов финансирования украинского проекта может стать использование замороженных российских активов.
"Сейчас на политическом уровне обсуждается, какую часть финансирования и рисков возьмет на себя Швеция, какую - другие страны, и какую можно покрыть за счет конфискованных активов РФ. Окончательного решения пока нет", - пояснил Юханссон.
Аналитик аэрокосмической и оборонной отрасли из Agency Partners Саш Туса считает, что Saab имеет лучшие шансы увеличить производство, чем большинство конкурентов. По его словам, пик выпуска Gripen составлял около 18 самолетов в год, тогда как сейчас компания производит чуть больше половины от этого показателя.
"Самое сложное - выйти за рамки исторического максимума производства", - сказал он.
Напомним, 22 октября президент Владимир Зеленский объявил, что Швеция согласилась передать Украине от 120 до 150 новейших истребителей Saab JAS 39 Gripen E. Речь идет о долгосрочном контракте, ведь производство этой модификации только стартовало. По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, первые поставки могут начаться примерно через три года.
Зеленский отметил, что Украина выбрала именно Gripen, потому что эти самолеты считаются одними из самых эффективных в мире, а их возможности идеально соответствуют концепции развития Воздушных сил. Кроме того, "Грифоны" (Gripen переводится как "грифон") органично дополняют будущую структуру украинской авиации.
Еще в 2023 году Швеция начала подготовку украинских пилотов на этих истребителях. В 2024-м шведский парламент официально поддержал передачу Gripen Украине, однако уже 28 мая стало известно, что союзники попросили Стокгольм временно приостановить процесс. На тот момент главный акцент был сосредоточен на введении в строй американских F-16.